Prefeitura de Barra Mansa alerta que atualização cadastral é obrigatória e garante a continuidade do pagamento dos benefíciosFoto: Arquivo/PMBM
Recadastramento de aposentados, pensionistas e servidores ativos do Previbam termina em 27 de fevereiro
Prefeitura promove destinação correta de resíduos e fortalece a arborização urbana em Barra Mansa
Bairro Boa Sorte recebe grande mobilização ambiental neste sábado, através das ações do Descarte Solidário
Secretaria de Proteção dos Animais presta cuidados a cão abandonado em residência no bairro Boa Vista 2
Responsável se mudou do imóvel e não levou o animal, deixando-o sem alimentação e em condições precárias de higiene
Saae-BM realiza manutenção programada e limpeza de reservatórios para garantir qualidade da água
Intervenções vão afetar abastecimento entre os dias 22 e 26 de fevereiro
Barra Mansa abre inscrições para a 1ª Peneira de Natação
Seletiva acontece no dia 27 de fevereiro, às 9h, no Sest Senat, e integra o projeto "Natação: Braçadas para Vida", da SMJEL
Carnaval 2026 consolida sucesso e reúne mais de 80 mil foliões em Barra Mansa
No encerramento, matinê com o Anima Aí, blocos do Boi e Arrastão da Vista Alegre, além de shows do Opsamba, Teresa Cristina e do cantor Robinho animaram o público
