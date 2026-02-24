A reunião aconteceu no gabinete da secretária e vice-prefeita, Luciana Alves - Foto: Paulo Dimas

Publicado 24/02/2026 14:51

Barra Mansa - A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Barra Mansa realizou nesta terça-feira (24), uma reunião intersetorial no gabinete da secretária e vice-prefeita, Luciana Alves. O objetivo foi articular ações voltadas à ampliação da assistência às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que estudam na rede municipal de ensino.

O encontro contou com a participação de representantes da Pasta, das Secretarias de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos, do Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência e ao Idoso e da Associação Autismo SuperAção (AASA), fortalecendo o diálogo entre o poder público e a sociedade civil organizada.

Foram debatidas propostas para aprimorar o atendimento especializado, ampliar o suporte às famílias e integrar ainda mais os serviços oferecidos pelas diferentes secretarias, garantindo um acompanhamento mais eficiente e humanizado.

Durante o encontro, Luciana Alves ressaltou a importância da integração entre os setores e da conscientização sobre o tema, já que são importantes passos para mudanças e transformações. "Através dos relatos das mães aqui presentes, de suas experiências com filhos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições como altas habilidades, conseguimos dar visão às questões, ampliar o diálogo e promover capacitações, por exemplo. Estamos avançando na construção de uma política pública cada vez mais integrada. A união entre Educação, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Assistência Social e entidades como a AASA é fundamental para garantir direitos, ampliar oportunidades e assegurar dignidade às crianças e suas famílias", destacou Luciana Alves.

Também presente no encontro, o subsecretário da Pessoa com Deficiência, Lucas Alves, destacou a importância da construção conjunta das políticas públicas. “Quando diferentes setores se unem, conseguimos enxergar as demandas de forma mais ampla e estruturar ações mais eficazes. Nosso compromisso é fortalecer a rede de apoio, oferecendo mais acolhimento, inclusão e qualidade no atendimento”, afirmou.

A diretora estratégica da Secretaria de Educação, Ângela da Costa Soares, lembrou que os professores da rede municipal já estão passando por um processo de formação para atender alunos com TEA. “Passamos por um momento único, de virada de chave e mudança de processos. É fundamental esse olhar especial em todos os segmentos educacionais para promovermos uma educação inclusiva. Para isso, promover diálogos com as famílias é extremamente importante”, concluiu Ângela.