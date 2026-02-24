Novas luminárias de 50 watts estão sendo instaladas nos bairros Vila Elmira, Jardim Guanabara e Boa VistaFoto: Gabriel Borges
Secretaria de Manutenção Urbana segue com a modernização da iluminação pública em Barra Mansa
Novas luminárias de 50 watts estão sendo instaladas nos bairros Vila Elmira, Jardim Guanabara e Boa Vista para reforçar a segurança da população
Secretaria de Manutenção Urbana segue com a modernização da iluminação pública em Barra Mansa
Novas luminárias de 50 watts estão sendo instaladas nos bairros Vila Elmira, Jardim Guanabara e Boa Vista para reforçar a segurança da população
Barra Mansa promove reunião intersetorial para fortalecer assistência às crianças com TEA
Encontro reuniu representantes da sociedade civil organizada e das secretarias da Pessoa com Deficiência, Assistência Social e Educação
Barra Mansa abre inscrições para a primeira edição do ‘Pitoresko Mountain Bike Challenge’
Competição acontece no dia 1° de março, no distrito Nossa Senhora do Amparo
Parceria da Prefeitura de Barra Mansa com o Rotary Club beneficia mais de 1.200 crianças da Educação Infantil
Iniciativa "Ler e Brincar: Territórios do Aprender" amplia acesso à leitura e ao brincar com kits pedagógicos
Recadastramento de aposentados, pensionistas e servidores ativos do Previbam termina em 27 de fevereiro
Prefeitura de Barra Mansa alerta que atualização cadastral é obrigatória e garante a continuidade do pagamento dos benefícios
Prefeitura promove destinação correta de resíduos e fortalece a arborização urbana em Barra Mansa
Bairro Boa Sorte recebe grande mobilização ambiental neste sábado, através das ações do Descarte Solidário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.