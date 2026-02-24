Novas luminárias de 50 watts estão sendo instaladas nos bairros Vila Elmira, Jardim Guanabara e Boa Vista - Foto: Gabriel Borges

Volta Redonda - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Manutenção Urbana, deu início nesta terça-feira, dia 24, a mais uma etapa do programa de modernização da iluminação pública do município. As equipes da pasta estão realizando a instalação de luminárias de 50 watts em novos postes nos bairros Vila Elmira, Jardim Guanabara e Boa Vista.

Os serviços começaram pela Rua Manoel José da Silva e pela Travessa A, ambas localizadas na Vila Elmira. Após a conclusão dessa etapa, as equipes seguirão para atender as demandas do Jardim Guanabara e do bairro Boa Vista.

A iniciativa tem como objetivo modernizar o sistema de iluminação das vias públicas, garantindo maior eficiência luminosa, economia e mais segurança para pedestres e motoristas que circulam pelas regiões contempladas.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, a ação faz parte de um planejamento contínuo de melhorias na infraestrutura urbana do município. "Estamos avançando com a modernização da iluminação pública em pontos estratégicos da cidade. A instalação dessas novas luminárias de 50 watts vai proporcionar vias mais iluminadas, aumentando a sensação de segurança e contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos moradores. Nós trabalhamos seguindo um cronograma e reforçando o compromisso do prefeito Furlani com a melhoria dos serviços públicos e o bem-estar da população", destacou o secretário.