A reunião aconteceu no gabinete do prefeito FurlaniFoto: Gabriel Borges
Furlani dá boas-vindas e estreita laços com novo diretor da ArcelorMittal
Durante reunião com Eduardo Diniz, prefeito de Barra Mansa destacou importantes parcerias entre o governo e a empresa, como reinauguração de centro recreativo e viabilização de acesso ao Parque Industrial da cidade
Furlani dá boas-vindas e estreita laços com novo diretor da ArcelorMittal
Durante reunião com Eduardo Diniz, prefeito de Barra Mansa destacou importantes parcerias entre o governo e a empresa, como reinauguração de centro recreativo e viabilização de acesso ao Parque Industrial da cidade
Barra Mansa intensifica ações em Amparo após transbordamento do Rio Turvo
Equipes da Assistência Social e da Defesa Civil atendem 40 famílias atingidas, monitoram áreas de risco e apuram causas da elevação da água no distrito
Secretaria de Manutenção Urbana segue com a modernização da iluminação pública em Barra Mansa
Novas luminárias de 50 watts estão sendo instaladas nos bairros Vila Elmira, Jardim Guanabara e Boa Vista para reforçar a segurança da população
Barra Mansa promove reunião intersetorial para fortalecer assistência às crianças com TEA
Encontro reuniu representantes da sociedade civil organizada e das secretarias da Pessoa com Deficiência, Assistência Social e Educação
Barra Mansa abre inscrições para a primeira edição do ‘Pitoresko Mountain Bike Challenge’
Competição acontece no dia 1° de março, no distrito Nossa Senhora do Amparo
Parceria da Prefeitura de Barra Mansa com o Rotary Club beneficia mais de 1.200 crianças da Educação Infantil
Iniciativa "Ler e Brincar: Territórios do Aprender" amplia acesso à leitura e ao brincar com kits pedagógicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.