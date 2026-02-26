A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Furlani - Foto: Gabriel Borges

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito FurlaniFoto: Gabriel Borges

Publicado 26/02/2026 15:50

Barra Mansa - Tendo a comunicação como articulação inicial de boas ações, práticas e parcerias, o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, recebeu nesta quinta-feira (26), o novo diretor da Unidade de Negócios ArcelorMittal Sul Fluminense, Eduardo Diniz. Durante conversa em seu gabinete, o chefe do Executivo deu boas-vindas ao executivo da empresa.

Furlani e secretários municipais presentes no encontro também estreitaram laços para que novos projetos sejam desenvolvidos através de parceria público-privada, entre o governo e a líder mundial no setor siderúrgico e de mineração. Entre as ações já executadas desta forma, foram pontuadas a reinauguração de Centro Recreativo Antônio Ermírio de Moraes, no bairro Saudade, e a viabilização de um acesso ao Parque Industrial da cidade - um importante hub o hub logístico da região localizado ao lado da empresa, à margem da Via Dutra.

"Nossa relação com a ArcelorMittal é a melhor possível. Através da parceria com a empresa, conseguimos grandes feitos para a nossa cidade. Agradeço imensamente o quanto o ex-diretor regional, Paulo Marcelo Rodrigues, contribuiu com a nossa cidade e desejo uma boa missão ao Eduardo Diniz. Que essa relação de amizade que sempre mantivemos continue gerando bons frutos para Barra Mansa", destacou o prefeito Furlani.

Eduardo Diniz reafirmou a parceria, bem como investimento bilionário na unidade Barra Mansa. “Eu me identifico com a característica do prefeito Furlani, que é a de estar próximo de todos. Fico muito feliz de vir para Barra Mansa para poder tocar o nosso novo investimento, de R$ 1,5 bilhão, que é o laminador mais moderno do mundo. Além de conhecer de perto uma equipe aguerrida, madura e competente dentro da empresa, que mantém contato e bom relacionamento com o poder público. Me apresento, agradeço e reafirmo a parceria. Vamos trabalhar juntos em tudo que pudermos”, ressaltou o novo diretor da Unidade de Negócios ArcelorMittal Sul Fluminense.

Também estiveram presentes na reunião, a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; os secretários Leonardo Ramos de Oliveira (Finanças), Cesar Carvalho (Desenvolvimento Econômico), Diego Raffide (Comunicação), Daniel Abreu (Ordem Pública), Rodrigo Viana (Meio Ambiente), Eros dos Santos (Planejamento Urbano) e Linamar Carvalho (Educação); o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; e o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello.