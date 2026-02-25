Equipes da Assistência Social e da Defesa Civil atendem 40 famílias atingidas - Foto: Paulo Dimas

Publicado 25/02/2026 16:25

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa mobilizou nesta quarta-feira, dia 25, equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e da Defesa Civil para acompanhar os desdobramentos das chuvas que atingiram a cidade na noite de ontem. As ações ocorrem, principalmente, no distrito de Nossa Senhora do Amparo, após o transbordamento do Rio Turvo durante a madrugada.

Ainda pela manhã de hoje, equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos estiveram na área atingida para o cadastramento das 40 famílias afetadas, ouvindo as principais demandas e realizando a entrega de 30 kits de limpeza, 40 fardos de água mineral e nove cestas básicas, com o objetivo de auxiliar na desinfecção das residências atingidas pelas águas e garantir o suporte emergencial às famílias.

Durante o atendimento, moradores relataram que o nível do rio subiu de forma rápida e inesperada, pegando a comunidade de surpresa. De acordo com a Defesa Civil, após fortes chuvas nos municípios de Barra do Piraí e Valença, o Rio Turvo, que também corta o distrito de Amparo, em Barra Mansa, transbordou e afetou moradores da Rua Ary Kerner Costa, e das travessas Um, Dois e Três.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, explicou que o volume de chuva registrado entre Barra do Piraí e Valença foi muito intenso. “A forte chuva foi registrada em área que não está sob o monitoramento direto do município de Barra Mansa. No entanto, nossas equipes estão em campo nesta quarta-feira avaliando a situação no distrito de Amparo. A elevação do Rio Turvo foi muito rápida e repentina, não havendo condições técnicas para acompanhamento prévio devido à velocidade com que ocorreu”, relatou.

Ainda no distrito de Amparo, uma equipe da Defesa Civil esteve na localidade conhecida como Morro do Cruzeiro para atender a uma ocorrência de deslizamento de terra. No local, duas residências precisaram ser interditadas, pois a queda do barranco colocava os imóveis em risco de desabamento. As famílias foram orientadas a deixar o local e foram encaminhadas para casas de familiares, onde permanecem em segurança.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, destacou o empenho das equipes no acolhimento às famílias. “Desde as primeiras informações sobre o transbordamento, nossas equipes foram mobilizadas para garantir atendimento imediato à população. Estamos realizando o levantamento das necessidades, oferecendo suporte social e entregando kits de limpeza, água mineral e cestas básicas para minimizar os impactos causados pelas águas. Nosso compromisso é assegurar que nenhuma família fique desassistida neste momento”, afirmou.

A Defesa Civil também informou que segue monitorando a situação nos municípios vizinhos para investigar a possibilidade de rompimento da barragem entre Valença e Barra do Piraí, hipótese que pode ter contribuído para agravar o cenário e provocado a elevação repentina do nível do Rio Turvo.