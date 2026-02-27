Seletiva reuniu crianças e adolescentes nesta sexta-feira (27), no Sest Senat - Foto: Paulo Dimas

Publicado 27/02/2026 15:17

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa realizou, nesta sexta-feira (27), a 1ª Peneira de Natação do município. A seletiva aconteceu às 9h, no Sest Senat, no bairro Barbará, reunindo crianças e adolescentes inscritos para a avaliação. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), integra o projeto “Natação: Braçadas para Vida”, desenvolvido com o objetivo de revelar novos talentos e estruturar uma equipe para representar a cidade em competições intermunicipais e estaduais.

Durante a peneira, os participantes passaram por avaliações técnicas na piscina, sendo observados aspectos como adaptação ao meio aquático, desempenho, resistência e coordenação. A proposta é formar uma turma estruturada, com treinos organizados e acompanhamento técnico, visando à evolução esportiva dos alunos.

Após a seletiva, os candidatos aprovados iniciarão as aulas no Colégio Verbo Divino, onde acontecerão os treinamentos regulares da equipe.

A auxiliar administrativa Carla Mendes, mãe de um dos participantes, destacou a relevância da ação para o futuro esportivo do filho. "O meu filho já treina em academia particular, e aqui vejo a oportunidade de participar de torneios intermunicipais e estaduais, com uma grande chance de se tornar um atleta profissional", afirmou.

Para a gerente de natação da Pasta, Rafaella Neves da Silva, a modalidade é uma ferramenta importante de formação. "Além de estimular a disciplina, é um esporte que melhora a coordenação motora e a resistência, contribuindo também para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Estamos aqui para avaliar e, assim que caírem na piscina, queremos ver atletas. Em breve, Barra Mansa terá uma equipe representando a cidade", destacou, reforçando o compromisso do município com o incentivo ao esporte como instrumento de inclusão social, promoção da saúde e desenvolvimento de jovens talentos.