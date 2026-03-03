Feira será realizada entre os dias 07 a 09 de maio, no Parque da Cidade - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 03/03/2026 14:38

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, já iniciou os preparativos para a Expo Girolando 2026, considerada a principal vitrine da raça no Brasil. A feira será realizada entre os dias 07 a 09 de maio, no Parque da Cidade, no Centro. A expectativa é contar com cerca de 250 animais de diferentes estados.

O evento, segundo o secretário da Pasta, Bruno Meirelles, propicia um ambiente estratégico de negócios, tecnologia e intercâmbio. “Produtores, criadores, técnicos e pesquisadores se encontram para avaliar plantéis, acompanhar julgamentos e discutir avanços em genética e produtividade, fortalecendo uma cadeia que movimenta significativamente a economia rural”, destacou o secretário.

Em todo o país, são realizados cerca de 50 eventos voltados à raça Girolando ao longo do ano, o que demonstra a força do segmento. Nesse cenário, Barra Mansa ocupa posição de destaque ao sediar uma das mais relevantes exposições do calendário nacional.

Ainda de acordo com Bruno Meirelles, a raça é um dos pilares do agronegócio no Sul Fluminense. “Barra Mansa se consolidou no cenário nacional como Centro Tecnológico do Girolando, colocando em destaque a força do nosso campo”, acrescentou o secretário, lembrando que o agronegócio representa cerca de 15% do PIB (Produto Interno Bruto).

O município abriga exemplares de alto valor genético, reconhecidos em competições de grande projeção. Um dos maiores símbolos dessa excelência é a vaca Fazenda Solomon Carfanaum, que em 2025 conquistou na Expo Girolando os títulos de Suprema Campeã, Campeã Adulta CCG ½ e Melhor Úbere. Em 2022, também foi Grande Campeã Nacional durante a Megaleite, reforçando o padrão de qualidade alcançado pelos criatórios locais.



A FORÇA DA RAÇA



Oficializada em 1996, a Girolando nasceu do cruzamento entre as raças Gir e Holandesa, unindo rusticidade e alta produtividade. Sua origem remonta à década de 1940, no Vale do Paraíba, onde os primeiros cruzamentos ocorreram de forma não planejada. Nas décadas de 1970 e 1980, o processo passou a ser conduzido de maneira técnica, especialmente com o programa Pró-Cruza, consolidando a base genética.

Atualmente, a Girolando responde por cerca de 80% do leite produzido no país. O chamado “meio-sangue” (½ Gir e ½ Holandês) é valorizado pela resistência e adaptação ao clima, enquanto o ¾ Holandês se destaca pelo elevado potencial produtivo.