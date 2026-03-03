Ação nesta sexta-feira terá foco na promoção da saúde integral e na prevenção de doenças crônicas entre mulheres - Foto: Wallace Alberto

Publicado 03/03/2026 16:24

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, por meio do setor de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), em parceria com o Hospital da Mulher, promove nesta sexta-feira (06) o evento “Cuidar de quem cuida: A saúde da mulher ao longo da vida”. Voltada à promoção da saúde integral da mulher e ao fortalecimento das ações de prevenção no município, a ação será realizada no Centro de Convivência da Igreja Dinamus – Avenida Tenente José Eduardo, 460, no bairro Ano Bom – com entrada gratuita.

A coordenadora do setor de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Fabiana Marcelino, deu mais detalhes sobre a proposta da ação. "Os estudos apontam que diante da elevada prevalência de condições como hipertensão, diabetes, obesidade e sedentarismo entre as mulheres no município foram levantados fatores que impactam diretamente a qualidade de vida e os indicadores de saúde e nosso evento busca oferecer orientação, acolhimento e incentivo ao autocuidado, reforçando o protagonismo feminino na prevenção e no cuidado com a própria saúde. Nosso objetivo é criar um espaço de informação e cuidado, onde as mulheres possam aprender a cuidar de si mesmas tanto quanto cuidam de quem está à sua volta", afirmou Fabiana.

A programação será voltada à prevenção e ao acompanhamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação de IMC e circunferência abdominal, além de orientações sobre risco cardiovascular, sobrepeso e prevenção de doenças do coração.

As participantes também terão acesso a rodas de conversa sobre alimentação saudável, controle do consumo de açúcar e sal, alimentação no climatério e menopausa, compulsão alimentar e a relação entre ansiedade e alimentação.

O evento ainda contará com atividades de incentivo à prática de exercícios físicos, como alongamento orientado, caminhada temática “Passos pela Vida” e orientações específicas para mulheres acima dos 40 anos. Palestras abordarão o impacto do estresse e da ansiedade nas doenças crônicas, a importância do acompanhamento regular nas unidades de saúde e o papel do autocuidado na manutenção da qualidade de vida.

Marcarão presença a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; a vice-prefeita Luciana Alves; a diretora do Hospital da Mulher, Livia Xavier; e o secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, além de professores de zumba e profissionais do DCNT, como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e preparadores físicos.

Durante a ação, também será promovida a Corrente do Bem, incentivando a doação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal para a comunidade do bairro Siderlândia.