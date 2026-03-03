Ação nesta sexta-feira terá foco na promoção da saúde integral e na prevenção de doenças crônicas entre mulheresFoto: Wallace Alberto
Barra Mansa realiza evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher
Barra Mansa realiza evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher
Expo Girolando 2026 consolida Barra Mansa na pecuária leiteira
Feira será realizada entre os dias 07 a 09 de maio, no Parque da Cidade. Expetativa é reunir 250 animais de diferentes estados
Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa intensifica vacinação contra brucelose
Imunização de bezerras entre três e oito meses é obrigatória e gratuita
Paradesporto 2026 amplia atividades e fortalece inclusão
Iniciativa da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer oferece novas modalidades para pessoas com deficiência a partir dos 7 anos
Barra Mansa realiza 1ª peneira de natação e inicia formação de equipe municipal
Seletiva reuniu crianças e adolescentes nesta sexta-feira (27), no Sest Senat
Furlani dá boas-vindas e estreita laços com novo diretor da ArcelorMittal
Durante reunião com Eduardo Diniz, prefeito de Barra Mansa destacou importantes parcerias entre o governo e a empresa, como reinauguração de centro recreativo e viabilização de acesso ao Parque Industrial da cidade
