Atividade acontece no Clube Municipal e é voltada para crianças e jovens, de 4 e 18 anosFoto: DIvulgação

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), está com matrículas abertas para as turmas de Ginástica Rítmica deste ano. As aulas que acontecem no Clube Municipal (Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro) são destinadas a crianças e jovens de 4 a 18 anos, com turmas nos períodos da manhã e da tarde. A iniciativa reafirma o compromisso do município com o incentivo ao esporte, à saúde e à formação integral de crianças e jovens.
De acordo com a gerente de Ginástica Olímpica da Pasta, Gabriela Fonseca, é importante reforçar o convite às famílias, pois entre os principais benefícios da modalidade, estão o desenvolvimento da coordenação motora, melhora da flexibilidade e postura, estímulo ao equilíbrio e à consciência corporal. "A ginástica rítmica é uma modalidade completa, que contribui não apenas para o desenvolvimento físico, mas também para a formação pessoal das nossas alunas, além do fortalecimento da disciplina, concentração, autoestima e integração social. Estamos com inscrições abertas e convidamos pais e responsáveis a garantirem a vaga de suas crianças e adolescentes", destacou.
O projeto também visa à formação de uma equipe representativa do município, fortalecendo o esporte local e ampliando oportunidades de participação em eventos e competições. "A ginástica rítmica é uma modalidade que utiliza aparelhos como arco, bola, fita, maças e corda, promovendo o desenvolvimento físico, motor e social das alunas. As aulas serão realizadas às quartas e sextas-feiras no período da manhã e, no turno da tarde, às sextas-feiras", acrescentou Gabriela Fonseca.
As inscrições podem ser realizadas por meio de um formulário disponibilizado no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmineNxIjNdB3XTNh80fDnjau2JCLJV7wF72-EDv4U6z-zuw/viewform ou por meio do QR Code disponível na arte no perfil oficial da Prefeitura de Barra Mansa no Instagram: @barramansarj.