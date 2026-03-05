Ação reuniu pacientes, profissionais de saúde e o Ceam para reforçar cuidados preventivos e divulgar serviços de atendimento - Foto: Chico de Assis

Publicado 05/03/2026 13:30

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta quinta-feira (05) um café da manhã especial na Unidade de Saúde da Família (USF) Júlio Caruso, no bairro Boa Vista II. A atividade integrou as ações do “Março Lilás”, campanha de conscientização e prevenção do câncer do colo do útero.

Durante o encontro, as participantes puderam compartilhar um momento de acolhimento e conversa com os profissionais da unidade, recebendo orientações sobre a importância do exame preventivo, do acompanhamento regular e do cuidado com a saúde da mulher.

A enfermeira da USF Júlio Caruso, Thaís Teodoro, ressaltou que o autocuidado precisa fazer parte da rotina feminina. “É importante que a mulher cuide de si mesma, não apenas das responsabilidades do dia a dia. Fazer o preventivo anualmente, manter os exames de rotina e olhar para a própria saúde são atitudes fundamentais. Esse cuidado precisa acontecer não só durante campanhas como o Março Lilás, mas em todos os dias do ano”, destacou.

A programação também contou com a participação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), que apresentou às participantes os serviços de acolhimento e apoio oferecidos às mulheres no município.

A coordenadora do Ceam, Stephanie Duarte, explicou que o espaço atua no atendimento a mulheres em situação de violência, oferecendo suporte social e psicológico. “O Ceam é um espaço de acolhimento para mulheres que enfrentam algum tipo de violência. Nosso trabalho é orientar, apoiar e mostrar que elas não estão sozinhas. Também é importante que a população saiba que existem canais de denúncia e serviços preparados para ajudar essas mulheres”, afirmou.