Evento na Praça Dom Sebastião Leme reuniu shows, lazer e valorização da cultura local em três dias de atividades abertas ao público
Evento na Praça Dom Sebastião Leme reúne shows, lazer e valorização da cultura local em três dias de atividades abertas ao público
Evento na Praça Dom Sebastião Leme reúne shows, lazer e valorização da cultura local em três dias de atividades abertas ao público
Barra Mansa qualifica servidores e conclui curso sobre processos licitatórios
Capacitação da Escola de Gestão Pública entregou 37 certificados e nova turma está prevista para maio
Unidade de saúde do bairro Boa Vista II promove café da manhã especial com ações de prevenção e orientação às mulheres
Ação reuniu pacientes, profissionais de saúde e o Ceam para reforçar cuidados preventivos e divulgar serviços de atendimento
Formatura marca incorporação dos atiradores da turma de 2026 no Tiro de Guerra de Barra Mansa
Cerimônia reuniu autoridades, familiares e contou com apresentação da Banda Militar da Aman
Barra Mansa abre matrículas para aulas gratuitas de ginástica rítmica
Atividade acontece no Clube Municipal e é voltada para crianças e jovens, de 4 e 18 anos
Barra Mansa realiza evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher
Ação nesta sexta-feira terá foco na promoção da saúde integral e na prevenção de doenças crônicas entre mulheres
