Evento na Praça Dom Sebastião Leme reuniu shows, lazer e valorização da cultura local em três dias de atividades abertas ao público - Foto: Gabriel Borges

Publicado 09/03/2026 17:17

Barra Mansa - A Praça Dom Sebastião Leme, no bairro Saudade, está recebendo um grande público neste fim de semana com a realização do 2º Festival de Verão de Barra Mansa. O evento gratuito reúne famílias, moradores e visitantes em uma programação diversificada, marcada por apresentações musicais, atividades de lazer e um clima de celebração em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (08).

A abertura do festival aconteceu na sexta-feira (06), com apresentação de Cecília Reis e Banda, que animou o público presente e deu início à programação cultural do evento. No sábado (07), a dupla Julinho Marassi e Gutemberg subiu ao palco e manteve o clima de festa na praça, reunindo fãs e moradores da região.

Neste domingo (08), data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a programação começará mais cedo, a partir das 15h. O público poderá acompanhar o show de Jô e Samuel e o encerramento do festival ficará por conta do grupo Opsamba, que se apresentará às 20h30, prometendo fechar o fim de semana com muita música e animação.

Além das atrações musicais, o festival conta com encontro de carros antigos organizado pelo grupo Amigos da Barra de Direção, parque de diversões para as crianças e espaço de artesanato, valorizando artistas e produtores locais. A iniciativa também contribui para movimentar a economia do município, com a presença de comerciantes e empreendedores.

Durante o evento, a advogada Marília de Oliveira destacou a importância de iniciativas que promovam a convivência social e reforcem o protagonismo feminino. “Momentos como este são importantes porque celebram a força e as conquistas das mulheres, mas também reforçam a necessidade de continuarmos avançando em direitos, respeito e oportunidades. É muito significativo ver a cidade reunida em um ambiente de cultura, alegria e valorização feminina”, afirmou Marília.

O 2º Festival de Verão conta com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, proporcionando momentos de lazer, cultura e convivência para a população durante o fim de semana especial dedicado às mulheres.