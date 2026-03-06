Capacitação da Escola de Gestão Pública entregou 37 certificados e nova turma está prevista para maio - Foto: Paulo Dimas

Capacitação da Escola de Gestão Pública entregou 37 certificados e nova turma está prevista para maioFoto: Paulo Dimas

Publicado 06/03/2026 15:14

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Escola de Gestão Pública, concluiu nesta sexta-feira, dia 06, o curso sobre Processos Licitatórios – Gestão Administrativa e Governança em Contratações Públicas. A capacitação, iniciada na última segunda-feira (02), aconteceu no auditório do Parque Natural de Saudade e reuniu servidores de diversos setores da administração municipal. Ao todo, 37 participantes receberam certificados de conclusão.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Administração e Modernização do Serviço Público, através da Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos e Inovação (SubGePI), e teve como objetivo aprimorar o conhecimento técnico dos servidores, padronizar procedimentos e fortalecer as boas práticas na gestão pública.

Durante a formação, foram abordados temas como planejamento das contratações, elaboração de documentos técnicos, padronização de processos, além de gestão e fiscalização de contratos, contribuindo para mais eficiência, transparência e segurança jurídica nas ações do município.

O subsecretário de Gerenciamento de Projetos e Inovação, Marcus Barros, destacou o caráter prático da capacitação. “A ideia, por meio da Escola de Gestão Pública, é formar os servidores. Mais do que falar sobre um processo licitatório, ensinamos como tudo deve acontecer na prática, de forma correta, conforme prevê a atual legislação (Lei 14.133/21). Trabalhamos desde a elaboração eficaz do estudo técnico preliminar, do termo de referência e do projeto básico, até a padronização dos processos, gestão e fiscalização de contratos”, explicou.

A iniciativa reforça o compromisso com a qualificação contínua dos servidores. “Através do nosso prefeito Luiz Furlani, priorizamos a qualificação contínua do quadro de servidores e com a modernização da gestão pública, garantindo que os recursos sejam aplicados com responsabilidade e eficiência, sempre em benefício da população”, reforçou o secretário municipal de Administração, Gabriel Resende.

Este foi o segundo curso promovido pela Escola de Gestão Pública desde seu lançamento, em dezembro de 2025. O primeiro teve como tema “Convivência Positiva no Serviço Público”. De acordo com a organização, uma nova turma do curso sobre processos licitatórios está prevista para começar na segunda quinzena de maio, ampliando a oportunidade de capacitação para mais servidores municipais.