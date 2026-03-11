Imóveis já cadastrados passam agora pelo processo de medição técnica - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 11/03/2026 14:52

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, em parceria com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj), iniciou uma nova etapa do processo de regularização fundiária no bairro Recanto do Sol. Três equipes do instituto estão na comunidade realizando a medição de 122 residências que já foram cadastradas anteriormente.

O trabalho faz parte da fase técnica do levantamento topográfico, necessária para a continuidade do processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb). As equipes percorrem as ruas do bairro realizando as medições externas dos imóveis, procedimento fundamental para a elaboração do mapeamento da área.

De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, essa etapa complementa o cadastro já realizado anteriormente com os moradores e permite reunir as informações técnicas necessárias para avançar na regularização dos imóveis.

A secretária municipal de Habitação, Fátima Lima, destacou a importância do trabalho em campo para garantir segurança jurídica às famílias. “Após a fase de cadastramento, iniciamos agora a medição dos imóveis. Esse levantamento técnico é essencial para a elaboração do projeto de regularização e para que os moradores possam avançar no processo de obtenção do título de propriedade”, explicou.

A Prefeitura orienta que os moradores fiquem atentos à passagem das equipes do Iterj. A medição é realizada apenas na parte externa das residências e não há necessidade de acesso ao interior dos imóveis.

As equipes permanecem no Recanto do Sol até sábado, dia 14, para concluir a medição das 122 residências. Após essa etapa, os dados serão consolidados para dar sequência às próximas fases do processo de regularização fundiária no município.