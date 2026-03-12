Unidade reforça apelo por novos doadores diante da baixa no estoque de todos os tipos sanguíneos - Foto: Wallace Alberto

Unidade reforça apelo por novos doadores diante da baixa no estoque de todos os tipos sanguíneosFoto: Wallace Alberto

Publicado 12/03/2026 11:49

Barra Mansa - Em um gesto de solidariedade e cidadania, soldados do Tiro de Guerra de Barra Mansa (TG 01-016) iniciaram nesta semana uma mobilização para reforçar o estoque do Hemonúcleo do município, que enfrenta baixa no estoque de diversos tipos sanguíneos. Ao todo, 40 jovens participam da ação voluntária de doação de sangue, realizada em parceria com a unidade de saúde que atende a demanda hospitalar da cidade e de outros municípios da região.

A iniciativa acontece de forma escalonada para facilitar o atendimento. Nesta quinta-feira (12), dez soldados já participaram da coleta; e os outros 30 farão a doação nos próximos dias.

De acordo com o chefe de instrução do Tiro de Guerra, 1º Sargento Wagner Bernardo do Carmo, a ação já se tornou uma tradição entre os soldados e reforça valores de cidadania e responsabilidade social. “Este ano observamos a situação do estoque de sangue do Hemonúcleo, que atende uma grande demanda justamente neste período em que realizamos a doação. No ano passado e também no anterior já cumprimos essa ação e, mais uma vez, estamos engajados. Serão 40 doadores divididos em três dias. A expectativa é fazer o bem e ajudar a reforçar o estoque, que neste momento está em baixa”, destacou o sargento.

A equipe do Hemonúcleo ressaltou a importância da mobilização, principalmente neste início de ano, período em que tradicionalmente ocorre queda nas doações. A assistente social da unidade, Cláudia Marques, destacou que gestos como o dos jovens soldados ajudam a manter o atendimento aos pacientes que dependem de transfusões. "Esse tipo de iniciativa faz muita diferença para o nosso trabalho. O estoque está abaixo do ideal e precisamos que a população mantenha as doações de forma regular. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas", enfatizou.

Atualmente, o Hemonúcleo de Barra Mansa registra estoque crítico em todos os tipos sanguíneos (O+, A+, B+, AB+, O-, A-, B- e AB-). Embora todos sejam necessários, os tipos O positivo e os negativos são amplamente utilizados em atendimentos de urgência.

A unidade está localizada na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. O telefone para contato é (24) 3512-0788.



Requisitos para doação:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade somente com autorização dos responsáveis);

- Pessoas acima de 60 anos só podem doar caso a primeira doação tenha sido realizada antes dos 59 anos, 11 meses e 29 dias;

- Estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 kg;

- Não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas;

- Em caso de tatuagem, respeitar o intervalo mínimo de seis meses.