Em parceria com OAB-BM e Cejusc, equipes estarão no local para orientar moradores e esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor - Foto: Divulgação

Em parceria com OAB-BM e Cejusc, equipes estarão no local para orientar moradores e esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidorFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 14:27

Barra Mansa - Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado neste domingo, dia 15 de março, o Procon de Barra Mansa realizará o encerramento da programação da Semana do Consumidor com uma ação especial de atendimento e orientação à população.

As equipes do Procon, da OAB Barra Mansa (OAB-BM) e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) estarão na feira do bairro Vila Nova, que é realizada na Rua José Melchiades. Durante a ação, os consumidores poderão tirar dúvidas e receber orientações sobre questões relacionadas ao direito do consumidor.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os órgãos de defesa do consumidor da população, oferecendo informações sobre direitos, deveres e caminhos para a resolução de conflitos nas relações de consumo.

O atendimento será realizado a partir das 8h, durante o período da feira, e é aberto a todos os moradores que desejarem obter esclarecimentos ou orientações sobre problemas envolvendo compras, serviços ou contratos.