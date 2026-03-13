A atividade aconteceu na sede do espaço, localizada na Rua Bráulio Cunha, no bairro Ano Bom - Foto: Chico de Assis

A atividade aconteceu na sede do espaço, localizada na Rua Bráulio Cunha, no bairro Ano BomFoto: Chico de Assis

Publicado 13/03/2026 16:58

Barra Mansa - Em celebração ao Mês da Mulher, o Centro de Atendimento ao Idoso de Barra Mansa promoveu, na tarde desta sexta-feira (13), o evento “Mês da Mulher no Centro do Idoso: Beleza, Voz e Resistência”. A atividade aconteceu na sede do espaço, localizada na Rua Bráulio Cunha, no bairro Ano Bom, reunindo idosas atendidas pelo serviço em um momento de cuidado, informação e valorização.

A programação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH).

Durante o encontro, foram realizadas palestras sobre violência contra a mulher, além de orientações sobre os canais de denúncia e a rede de proteção disponível no município. O evento também ofereceu momentos de cuidado e autoestima com a participação da CTorres Homecare e do Instituto Embelleze, que disponibilizou serviços de cabelo, maquiagem e unhas para as participantes. A programação ainda incluiu ainda música ao vivo, lanche e aperitivos, além do tradicional desfile 'Miss Melhor Idade 2026', uma iniciativa que vai além da valorização da beleza e celebra a história, a trajetória e a vivência das mulheres da terceira idade.

De acordo com o coordenador do Centro de Atendimento ao Idoso, Jessé Mendes, a iniciativa reforça a importância de promover espaços de convivência, cuidado e valorização para as mulheres idosas. "Celebrar o Mês da Mulher com as nossas mulheres é reconhecer toda a história, força e resistência que cada uma delas carrega. Pensamos em uma programação que unisse informação, cuidado e lazer, trazendo parceiros que contribuíssem para a saúde, a autoestima e o bem-estar dessas mulheres. O desfile da Miss Melhor Idade, por exemplo, é muito mais do que uma competição, é um momento de reconhecimento das trajetórias de vida e de valorização da mulher em todas as fases", destacou Jessé.

A secretária de Assistência Social de Barra Mansa, Joseane Ricarte, foi uma das juradas do desfile. “Agradeço pelo convite para participar desse evento especial no mês das mulheres, o nosso mês. Aproveito para parabenizar o Eduardo Pimentel e toda a equipe do Centro do Idoso, que está realizando esse evento para a valorização e o reconhecimento da mulher. Fico muito honrado de participar de momentos como esse”, contou Joseane.

Ao final do evento, a escolhida como Miss Melhor Idade 2026 foi Varlene Aparecida Campos, de 64 anos , moradora do bairro Vila Independência.