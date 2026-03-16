Agentes da Vigilância em Saúde Ambiental estarão na USF Vila Delgado durante toda a semana - Foto: DIvulgação

Agentes da Vigilância em Saúde Ambiental estarão na USF Vila Delgado durante toda a semanaFoto: DIvulgação

Publicado 16/03/2026 13:41

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa iniciou nesta segunda-feira, dia 16, uma ação intensiva de conscientização e orientação sobre a esporotricose, na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Delgado, no bairro Ano Bom. A iniciativa será realizada ao longo de toda a semana e contará com a presença de agentes da Vigilância em Saúde Ambiental atuando diretamente na localidade.

O objetivo é orientar moradores sobre prevenção, identificação de sintomas e formas de transmissão da doença, após a identificação de animais positivos para esporotricose na região e também de moradores apresentando sinais compatíveis com a infecção.

De acordo com a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, a esporotricose é uma doença causada por um fungo presente no ambiente, especialmente no solo, plantas e matéria orgânica. "A transmissão ocorre, principalmente, por meio de arranhões, mordidas ou contato com secreções de animais infectados, sendo os gatos os principais transmissores da doença para os humanos. Em pessoas, a infecção geralmente se manifesta por meio de feridas na pele que podem evoluir para lesões maiores ao longo do tempo. Nos animais, especialmente felinos, são comuns lesões na pele, principalmente na região da cabeça, patas e cauda", explicou Millena.

Durante a semana, uma tenda será montada na localidade da Vila Delgado para ampliar o atendimento e facilitar o acesso da população às orientações da equipe de saúde. No espaço, moradores poderão tirar dúvidas, receber informações sobre prevenção e encaminhamentos necessários em caso de suspeita da doença.

Além das atividades educativas, a unidade contará com atendimento específico para avaliação de sintomas relacionados à esporotricose. Uma médica estará na USF realizando consultas direcionadas aos moradores que apresentarem sinais suspeitos da infecção.

Ainda segundo a médica veterinária, a conscientização da população é fundamental para o controle da doença. “A esporotricose tem tratamento, tanto para humanos quanto para animais, mas o diagnóstico precoce é fundamental para evitar a transmissão e o agravamento dos casos. Por isso, estamos intensificando as ações de orientação na comunidade, para que as pessoas saibam identificar os sintomas e procurar atendimento o quanto antes”, destacou.

A supervisora da Vigilância em Saúde Ambiental reforçou ainda que moradores que identificarem feridas suspeitas em animais ou apresentarem sintomas devem procurar a unidade de saúde para avaliação e orientação adequada. “A participação da população nas ações de prevenção é essencial para conter a disseminação da doença”, finalizou.