Agentes da Vigilância em Saúde Ambiental estarão na USF Vila Delgado durante toda a semanaFoto: DIvulgação
Prefeitura de Barra Mansa realiza ação intensiva sobre a esporotricose
Agentes da Vigilância em Saúde Ambiental estarão na USF Vila Delgado durante toda a semana orientando moradores e avaliando possíveis casos da doença
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Centro do Idoso de Barra Mansa promove evento especial em homenagem ao Mês da Mulher
Programação reuniu serviços de beleza, orientações sobre direitos e o tradicional desfile Miss Melhor Idade 2026
Governo do Estado leva atendimento phygital a Barra Mansa
Ação faz parte da segunda fase do Programa RJ Digital Municípios
Procon de Barra Mansa encerra Semana do Consumidor com ação na Feira da Vila Nova neste domingo
Em parceria com OAB-BM e Cejusc, equipes estarão no local para orientar moradores e esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor
Tiro de Guerra de Barra Mansa mobiliza soldados para doação de sangue no Hemonúcleo do município
Unidade reforça apelo por novos doadores diante da baixa no estoque de todos os tipos sanguíneos
Prefeitura de Barra Mansa e Iterj avançam na etapa final de medições para regularização fundiária no Recanto do Sol
Imóveis já cadastrados passam agora pelo processo de medição técnica
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