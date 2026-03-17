Interessados devem se cadastrar no Centro de Recreação do bairro Saudade - Foto: Divulgação

Interessados devem se cadastrar no Centro de Recreação do bairro SaudadeFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 16:15

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMJEL), está com inscrições abertas para diversas atividades esportivas e paradesportivas no Centro de Recreação Antônio Ermírio de Moraes, localizado no bairro Saudade. Os cadastros são realizados no local, presencialmente, de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 17h. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população às atividades físicas e incentivar hábitos saudáveis nos espaços públicos de lazer.

As atividades já começaram e continuam recebendo novos participantes. Entre as modalidades oferecidas estão: corrida de rua, ginástica rítmica, caminhada orientada ou funcional, vôlei de areia e paradesporto, contemplando públicos de diferentes idades e fortalecendo ações de inclusão no município.

De acordo com o secretário municipal de Esporte, Mário Jorge Ferreira, a proposta reforça a política pública de incentivo ao esporte e ao bem-estar da população. “O esporte tem um papel fundamental na qualidade de vida das pessoas. Nosso objetivo é ampliar o acesso da população às atividades físicas e incentivar cada vez mais o uso dos espaços públicos voltados ao esporte e ao lazer”, destacou.

O programa também fortalece as ações voltadas ao paradesporto. A gerente do setor da SMJEL, Edimara Aparecida dos Santos, explicou que o município vem ampliando as oportunidades para pessoas com deficiência por meio de novos projetos e parcerias. "O paradesporto está ampliando suas atividades em Barra Mansa e, por meio de uma parceria com os governos federal e estadual, conseguimos trazer o projeto Faça Parte, voltado para pessoas com deficiência. A iniciativa trabalha aspectos como psicomotricidade, coordenação motora e desenvolvimento cognitivo dos atletas", explicou.

Ainda de acordo com Edimara, o projeto também proporciona novas experiências esportivas aos participantes. “Nossa proposta é oportunizar aos alunos a vivência de atividades na areia, como o voleibol adaptado, com exercícios voltados ao desenvolvimento das valências físicas e à melhoria da psicomotricidade de cada participante”, acrescentou.

As atividades já contam com a participação de alunos interessados nas modalidades oferecidas. O jovem Enzo Xavier Portugal, que procurou o Centro de Recreação para participar das aulas de vôlei, destacou a importância da iniciativa.“Para nós, que somos deficientes, é muito importante ter a oportunidade de praticar esporte com inclusão. Aqui, a gente aprende, participa e se sente parte das atividades”, afirmou.

O Centro de Recreação Antônio Ermírio de Moraes fica na Rua Ami Ramos, s/nº, no bairro Saudade. As inscrições permanecem abertas e gratuitas à população.