Operação contou com troca de informações, uso de monitoramento e atuação conjunta - Foto: Divulgação

Operação contou com troca de informações, uso de monitoramento e atuação conjuntaFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 16:59

Barra Mansa - Uma ação conjunta entre órgãos de segurança pública, na quarta-feira (18), resultou na prisão de suspeitos envolvidos em uma série de roubos ocorridos nos municípios de Barra Mansa e Barra do Piraí. Após registros de crimes nas duas cidades, equipes iniciaram um trabalho de levantamento de dados, com apoio fundamental de imagens de segurança.

Por meio do sistema de monitoramento da Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, foi possível identificar o autor em um dos crimes, bem como o veículo utilizado para dar suporte à ação criminosa. Constatou-se que o carro (Saveiro preta) estava nas duas cidades, quando ocorreram roubos, o que reforçou as suspeitas e contribuiu para o direcionamento das investigações.

Com base nas informações compartilhadas, foi montado um cerco ao veículo suspeito. A 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí contou com a troca de dados e a cooperação entre as centrais de monitoramento de Barra Mansa e Volta Redonda, com apoio da 93ª DP, na Cidade do Aço.

Ao deixar Barra Mansa em direção a Volta Redonda, o automóvel foi identificado, e o alerta foi emitido pela Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa às equipes da 88ª DP e da 93ª DP, que já estavam em diligência. Em seguida, os agentes realizaram a abordagem à Saveiro apontada como responsável por dar suporte aos roubos.

Na sequência, novas diligências foram realizadas, resultando na localização de um veículo roubado e na identificação de mais um suspeito envolvido nos crimes.

A dupla detida foi conduzida à 88ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Daniel Abreu, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança para o sucesso da operação. “Essa ação demonstra a força do trabalho conjunto. A integração entre as nossas equipes, com o compartilhamento de informações e o uso da tecnologia, permite respostas mais rápidas e eficazes no combate à criminalidade. Seguiremos investindo nessas parcerias para garantir mais segurança à população”, concluiu.