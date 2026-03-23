Crime ocorrido no fim de semana foi constatado nesta segunda-feira (23)Foto: Divulgação
Furto em unidade da Secretaria de Saúde interrompe atendimentos em Barra Mansa
Crime ocorrido no fim de semana foi constatado nesta segunda-feira (23) e comprometeu a rede elétrica do prédio
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Intervenção na Rua Rozan Silva inclui canalização de trecho do Córrego Cotiara, ampliação de área de lazer e melhorias viárias
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Evento na Praça da Matriz, no Centro, reforçou a conscientização, inclusão e valorização da diversidade
Mutirão em Barra Mansa vai ampliar acesso de produtores rurais a políticas públicas
Iniciativa reunirá órgãos federais, estaduais e municipais entre os dias 24 e 26 de março, no Parque da Cidade
Barra Mansa realiza 1º Fórum de Saúde Mental com foco no cuidado em liberdade
Evento reuniu profissionais da rede para discutir desinstitucionalização, acolhimento e fortalecimento da atenção psicossocial no município
Ação integrada entre forças de segurança resulta na prisão de envolvidos em roubos na região
Operação contou com troca de informações, uso de monitoramento e atuação conjunta entre as cidades de Barra Mansa, Barra do Piraí e Volta Redonda
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