Ação reúne atendimentos essenciais, casamento comunitário e soluções jurídicas - Foto: Gabriel Borges

Ação reúne atendimentos essenciais, casamento comunitário e soluções jurídicasFoto: Gabriel Borges

Publicado 24/03/2026 15:50

Barra Mansa - O Parque da Cidade, no Centro de Barra Mansa, se transformou em um grande ponto de encontro de histórias, serviços e cidadania nesta terça-feira (24). A cidade recebeu a primeira edição de 2026, no estado do Rio, do Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural – uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), em parceria com o Incra, dentro do Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para Mulheres Rurais. Com apoio da Prefeitura e de dezenas de instituições, a ação aproximou o poder público da população, levando serviços essenciais tanto para moradores da zona rural quanto urbana.

O mutirão tem a finalidade de facilitar a vida da população, concentrando em um só lugar, serviços como emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), segunda via de documentos, regularização de CPF e até atendimentos jurídicos gratuitos voltados à resolução consensual de conflitos.

A iniciativa também abriu espaço para momentos marcantes na vida de muitas famílias. Um dos mais aguardados foi o casamento comunitário, que reuniu casais em uma cerimônia especial, com direito a buquê, cenário para fotos e celebração conduzida pela juíza da 1ª Vara de Família de Barra Mansa, Anna Carolinne Licasálio da Costa. Entre eles estavam a empreendedora Suelen Rodrigues Ribeiro, de 39 anos, e o analista de transporte Everton Alexandre da Silva, de 44. Após 17 anos de convivência e um filho de 16 anos, decidiram oficializar a união. “Nossa perspectiva é fortalecer cada vez mais a nossa união”, contou o casal.

Se para alguns o momento foi de oficializar o amor, para outros foi de encerrar ciclos. O mutirão também ofereceu a possibilidade de divórcios consensuais, inclusive em casos com filhos e bens a partilhar, garantindo agilidade e orientação jurídica para quem buscava seguir novos caminhos.

A programação continua nesta quarta (25) e quinta-feira (26), das 9h às 17h. O casamento comunitário segue na quarta-feira, das 9h às 12h e na quinta-feira, com novas cerimônias previstas a partir das 13h.

Com uma estrutura integrada e acolhedora, o mutirão reforça a importância de políticas públicas que chegam na ponta, transformando realidades e garantindo que cidadania não seja apenas um conceito, mas uma prática acessível a todos.