A ação aconteceu na Praça da Vila Delgado, no bairro Ano Bom - Foto: Chico de Assis

A ação aconteceu na Praça da Vila Delgado, no bairro Ano BomFoto: Chico de Assis

Publicado 24/03/2026 15:47

Barra Mansa - Nesta terça-feira, 24 de março, data em que é celebrado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa realizou uma ação de conscientização e orientação à população na Praça da Vila Delgado, no bairro Ano Bom. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso à informação, identificar possíveis casos da doença e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Durante a atividade, uma equipe multiprofissional composta por profissionais de enfermagem e assistência social promoveu orientações sobre os principais sinais e sintomas da tuberculose, além de informar sobre o atendimento disponível no município. A ação também incluiu escuta qualificada da população, possibilitando a identificação de sintomáticos respiratórios e a realização imediata da coleta de material para análise.

De acordo com a supervisora técnica da Tuberculose, Hellen Martins, a abordagem direta com a população é uma estratégia essencial para agilizar o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes. "Durante esse contato com a população, conseguimos identificar pacientes sintomáticos respiratórios e já realizamos a coleta do material para análise, o que permite um diagnóstico mais rápido", explicou.

A supervisora também destacou a importância do trabalho integrado das equipes durante a ação. “Essa é uma iniciativa que envolve uma equipe multiprofissional, com a enfermagem e a assistência social atuando juntas, não só na identificação de casos, mas também na orientação sobre os direitos sociais dos pacientes”, afirmou.

Hellen ressaltou ainda que a detecção precoce é fundamental para o controle da doença. “A nossa intenção é justamente essa: orientar a população e, ao identificar algum sintomático respiratório, já dar início ao processo de diagnóstico precoce, o que faz toda a diferença no tratamento”, completou.

O material coletado durante a ação é encaminhado para análise por meio do teste rápido molecular, considerado o método mais moderno e sensível para a detecção da tuberculose. Em muitos casos, o resultado pode ser disponibilizado no mesmo dia, especialmente quando a coleta é realizada no período da manhã.

_ Esse exame é o teste rápido molecular, hoje o mais moderno e sensível para identificar a tuberculose. Dependendo do horário da coleta, principalmente quando feita pela manhã, o resultado pode sair ainda no mesmo dia – destacou Hellen.

Os pacientes diagnosticados são encaminhados para acompanhamento no Programa de Tuberculose do município, onde recebem tratamento integralmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo medicação e exames.

_ O tratamento da tuberculose é 100% gratuito pelo SUS, com fornecimento de medicação e todos os exames necessários. É importante reforçar que a tuberculose tem cura, e o paciente precisa seguir corretamente o tratamento – finalizou.

Além das orientações sobre a doença, a equipe de assistência social também prestou esclarecimentos sobre os direitos sociais dos pacientes, fortalecendo o cuidado integral e humanizado.