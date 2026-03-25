Ação marca o início da estratégia municipal de imunização e será realizada em 13 unidades de saúdeFoto: Arquivo/PMBM
Barra Mansa realiza Dia D de Vacinação contra a Influenza neste sábado (28)
Ação marca o início da estratégia municipal de imunização e será realizada em 13 unidades de saúde, das 08h às 16h
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Crime ocorrido no fim de semana foi constatado nesta segunda-feira (23) e comprometeu a rede elétrica do prédio
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