Ação marca o início da estratégia municipal de imunização e será realizada em 13 unidades de saúde - Foto: Arquivo/PMBM

Ação marca o início da estratégia municipal de imunização e será realizada em 13 unidades de saúdeFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 25/03/2026 16:10

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa promove, neste sábado, dia 28, o Dia D de Vacinação contra a Influenza 2026. A mobilização marca o início da estratégia de imunização no município e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários, garantindo proteção antes do período sazonal da doença.

A vacinação acontecerá das 08h às 16h nas seguintes unidades: USF Boa sorte, USF São Pedro, Clínica da Família Vista Alegre, USF Loteamento Sofia, USF Vila Coringa 1, USF Vila Elmira, USF Nove de Abril, USF Bocaininha, USF Saudade, USF Vale do Paraíba, USF Ano Bom, CEM e UBS Centro. A iniciativa busca facilitar o acesso da população, concentrando esforços em um dia de atendimento ampliado.

O público-alvo da campanha é composto por crianças de seis meses a menores de seis anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais, gestantes em qualquer período gestacional e puérperas com até 45 dias após o parto. Esses grupos são prioritários devido ao maior risco de complicações decorrentes da influenza.

A Secretaria de Saúde destaca que a imunização precoce é essencial para assegurar a proteção já no início da circulação do vírus, reduzindo casos graves, internações e óbitos. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identidade, Cartão SUS e caderneta de vacinação. A orientação é que o público-alvo procure a unidade de saúde mais próxima dentro do horário de atendimento.