Unidade faz apelo à população para manter os estoques abastecidos - Foto: Arquivo/PMBM

Unidade faz apelo à população para manter os estoques abastecidosFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 25/03/2026 14:20

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da doação de sangue no Hemonúcleo do município. A unidade destaca que a colaboração da população é fundamental para manter os estoques em níveis seguros e garantir o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões.

De acordo com a unidade, alguns tipos sanguíneos estão com estoque abaixo do ideal, como O-, B-, B+, AB- e A+, o que reforça a necessidade de doações regulares. A variação nos estoques pode impactar diretamente atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos, tornando essencial a participação da população. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, reforça a importância da regularidade nas doações. “Toda doação é bem-vinda. Precisamos que as doações sejam constantes para que consigamos atender as demandas e chegar a todos que precisarem. Doar sangue salva vidas. É fundamental que a população se sensibilize com essa causa”, destacou.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são coletadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. O telefone para contato é (24) 3512-0788.



Requisitos para doação:

•Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade somente com autorização dos responsáveis);

•Pessoas acima de 60 anos só podem doar caso a primeira doação tenha sido realizada antes dos 59 anos, 11 meses e 29 dias;

•Estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 kg;

•Não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas;

•Em caso de tatuagem, respeitar o intervalo mínimo de seis meses.