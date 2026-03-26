Mais de 2 mil pacientes não compareceram a atendimentos agendados em fevereiro - Foto: PMBM

Mais de 2 mil pacientes não compareceram a atendimentos agendados em fevereiroFoto: PMBM

Publicado 26/03/2026 14:37

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa alerta para o alto número de faltas em consultas médicas agendadas na rede municipal. De acordo com levantamento mais recente, somente no mês de fevereiro, 2.040 pacientes não compareceram aos atendimentos previamente marcados, sem aviso prévio e/ou justificativa.

O índice elevado compromete diretamente a eficiência do sistema de saúde pública, dificultando o acesso de outros pacientes que aguardam por uma vaga. Além disso, gera desperdício de recursos públicos, uma vez que profissionais e estruturas permanecem disponíveis para atendimentos que não se concretizam.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou os impactos negativos dessas ausências. “Quando um paciente falta sem avisar, ele impede que outra pessoa, que muitas vezes está aguardando por uma consulta, seja atendida. Essa vaga poderia ter sido destinada a alguém que realmente precisava. Além disso, há um custo envolvido, pois o médico está na unidade preparado para atender, gerando um prejuízo aos cofres públicos”, afirmou.

Sérgio Gomes também reforçou a importância da conscientização da população quanto ao compromisso com os agendamentos realizados. “É fundamental que as pessoas entendam que o sistema de saúde é coletivo. Caso não possam comparecer, é importante avisar com antecedência para que a vaga seja disponibilizada a outro paciente. Essa atitude simples contribui para um atendimento mais eficiente e justo para todos”, completou.

A Secretaria de Saúde orienta que, em caso de impossibilidade de comparecimento, o cidadão procure a unidade de saúde onde realizou o agendamento ou utilize os canais disponíveis para cancelamento ou remarcação da consulta. "A colaboração da população é essencial para garantir um melhor funcionamento da rede municipal de saúde e ampliar o acesso aos serviços oferecidos", finalizou Sérgio.