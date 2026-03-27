Encontro reuniu médicos e enfermeiros no Parque Natural de Saudade para alinhar protocolos e fortalecer o diagnóstico e tratamento da doença - Foto: Paulo Dimas

Encontro reuniu médicos e enfermeiros no Parque Natural de Saudade para alinhar protocolos e fortalecer o diagnóstico e tratamento da doençaFoto: Paulo Dimas

Publicado 27/03/2026 14:10

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou, na manhã desta sexta-feira, dia 27, uma roda de conversa sobre sífilis congênita, no Parque Natural de Saudade. O encontro contou com a participação do infectopediatra do Programa de IST/AIDS, Dr. Eduardo Ulhoa, e reuniu médicos e profissionais de enfermagem da rede municipal com o objetivo de fortalecer o conhecimento técnico e alinhar práticas de manejo da doença.

A iniciativa faz parte das ações contínuas de qualificação dos profissionais de saúde, visando aprimorar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da sífilis, especialmente nos casos congênitos, que exigem atenção redobrada. A sífilis congênita é uma infecção bacteriana transmitida da gestante com sífilis não tratada (ou tratada de forma inadequada) para o bebê.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Juliana Russi, o principal objetivo do encontro foi padronizar os fluxos de atendimento no município. “O intuito é passar o protocolo e o fluxograma de manejo e tratamento da sífilis congênita aqui no município para os médicos e para a equipe do DST, de forma que possamos, em parceria, estabelecer e firmar esse fluxo para melhorar tanto o diagnóstico quanto o tratamento da sífilis em Barra Mansa”, destacou.

Durante a roda de conversa, o Dr. Eduardo Ulhoa apresentou aspectos clínicos e práticos da doença, promovendo um espaço de troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. “A ideia foi realizar uma palestra para mostrar aos médicos da rede e às enfermeiras, principalmente, sobre a sífilis congênita. Também abordamos a sífilis de forma geral e esclarecemos dúvidas, especialmente relacionadas às classificações, que muitas vezes dificultam o trabalho dos profissionais no dia a dia”, explicou.

O médico também chamou atenção para o aumento dos casos da doença e a importância da capacitação contínua. “Se observarmos o cenário atual do país, tem aumentado muito o número de casos de sífilis. Existem formas de detectar precocemente e de tratar adequadamente esses casos. A proposta é justamente compartilhar esse conhecimento para que os profissionais possam atuar de forma mais eficiente”, completou.