A festividade segue até o próximo sábado, dia 4 de abril, com entrada gratuita - Foto: Yuri Melo

A festividade segue até o próximo sábado, dia 4 de abril, com entrada gratuitaFoto: Yuri Melo

Publicado 30/03/2026 15:02

Barra Mansa - A ‘Páscoa da Família’ de 2026 foi aberta neste domingo, dia 29, no Clube Municipal, no Centro. O evento é promovido pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e das secretarias de Comunicação e Assistência Social. A festividade segue até o próximo sábado, dia 4 de abril, com entrada gratuita. As atrações deste domingo foram os shows do mágico Gustavo e da cantora Cecília Reis e Banda. Também teve distribuição de ovinhos de páscoa para as crianças, além de algodão doce, pipoca e muitos brinquedos para completar a diversão.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, destacou a estrutura do Clube Municipal que está pronto para acolher bem o público. “Mais um ano de Páscoa da Família em Barra Mansa e estamos com boa expectativa para o evento. Em 2026 nossa festa acontece no Clube Municipal, um espaço preparado com muito carinho para receber crianças e adultos em um ambiente acolhedor, seguro e cheio de diversão. Além disso, aqui é uma área que abriga bem as pessoas em caso de chuva”, disse.

Moradora do bairro Vista Alegre, Rosângela Vieira curtiu o evento de páscoa com seu filho, João Carlos, de 05 anos. O menino relatou a alegria de participar. “Eu gostei de tudo. Os truques de mágica, os brinquedos e os ovos de páscoa. Foi muito legal”, disse João.

Já Rosângela destacou a importância de realizar iniciativas como esta no município. “Meu filho é autista e vê-lo interagir com outras crianças é algo especial. Voltaremos outros dias durante a semana”, enfatizou.

A Páscoa da Família continua nesta semana. De segunda a sexta-feira a abertura dos portões será às 16h e o encerramento 20h. No sábado a festa vai de 10h às 16h.



Confira a programação completa:



Segunda, quarta e sexta-feira:

* Mágico Gustavo – 17h

* Equipe Anima Aí – 18h



Terça-feira e quinta-feira:

* Mágico Gustavo – 17h

* Cecília Reis e Banda – 18h



Sábado (04/04):

* Mágico Gustavo – 12h

* Cecília Reis e Banda – 14h