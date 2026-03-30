Barra Mansa - A ‘Páscoa da Família’ de 2026 foi aberta neste domingo, dia 29, no Clube Municipal, no Centro. O evento é promovido pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e das secretarias de Comunicação e Assistência Social. A festividade segue até o próximo sábado, dia 4 de abril, com entrada gratuita. As atrações deste domingo foram os shows do mágico Gustavo e da cantora Cecília Reis e Banda. Também teve distribuição de ovinhos de páscoa para as crianças, além de algodão doce, pipoca e muitos brinquedos para completar a diversão.
O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, destacou a estrutura do Clube Municipal que está pronto para acolher bem o público. “Mais um ano de Páscoa da Família em Barra Mansa e estamos com boa expectativa para o evento. Em 2026 nossa festa acontece no Clube Municipal, um espaço preparado com muito carinho para receber crianças e adultos em um ambiente acolhedor, seguro e cheio de diversão. Além disso, aqui é uma área que abriga bem as pessoas em caso de chuva”, disse.
Moradora do bairro Vista Alegre, Rosângela Vieira curtiu o evento de páscoa com seu filho, João Carlos, de 05 anos. O menino relatou a alegria de participar. “Eu gostei de tudo. Os truques de mágica, os brinquedos e os ovos de páscoa. Foi muito legal”, disse João.
Já Rosângela destacou a importância de realizar iniciativas como esta no município. “Meu filho é autista e vê-lo interagir com outras crianças é algo especial. Voltaremos outros dias durante a semana”, enfatizou. A Páscoa da Família continua nesta semana. De segunda a sexta-feira a abertura dos portões será às 16h e o encerramento 20h. No sábado a festa vai de 10h às 16h.
Confira a programação completa:
Segunda, quarta e sexta-feira: * Mágico Gustavo – 17h * Equipe Anima Aí – 18h
Terça-feira e quinta-feira: * Mágico Gustavo – 17h * Cecília Reis e Banda – 18h
Sábado (04/04): * Mágico Gustavo – 12h * Cecília Reis e Banda – 14h
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