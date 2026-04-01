Apresentações acontecerão no bairro Vista Alegre e nos distritos de Rialto e Floriano - Foto: Gabriel Borges

Apresentações acontecerão no bairro Vista Alegre e nos distritos de Rialto e FlorianoFoto: Gabriel Borges

Publicado 01/04/2026 14:27

Barra Mansa - Fé, cultura e tradição ganham destaque em Barra Mansa nesta sexta-feira, dia 3 de abril, com três encenações da Paixão de Cristo que prometem emocionar o público. A primeira apresentação acontecerá às 16h, na Praça Frederico José Amante Filho (Praça Pichu), no distrito de Rialto, com realização do coletivo Pedro Paulo da Conceição e apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura.

Em seguida, às 16h30, a Vista Alegre também será palco da encenação. A concentração será no início da entrada para Quatis, no final do bairro. A apresentação é organizada pela comunidade católica Nossa Senhora Aparecida e também conta com o apoio do governo municipal.

No distrito de Floriano também acontecerá a encenação da Paixão de Cristo, às 20h, em frente ao Santuário Coração Eucarístico de Jesus.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, destacou que as iniciativas reforçam a importância das manifestações culturais e religiosas como forma de valorização da identidade local. “É uma grande satisfação apoiarmos ações como essas, que mantêm vivas as tradições religiosas e culturais do nosso município. As encenações da Paixão de Cristo envolvem a comunidade, valorizam os talentos locais e proporcionam momentos de reflexão e união”, destacou Caneda.



SERVIÇO:

Encenações da Paixão de Cristo



Data: 03/04 (sexta-feira)



Hora: 16h

Local: Praça Frederico José Amante Filho (Praça Pichu) - Rua Antônio Ferreira Pinto Jr., distrito de Rialto



Hora: 16h30

Local: Início da estrada Barra Mansa x Quatis, localizada no final do bairro Vista Alegre



Hora: 20h

Local: Em frente ao Santuário Coração Eucarístico de Jesus - Praça Ludovico Egalon, distrito de Floriano