A reunião foi realizada no Colégio Verbo DivinoFoto: Yuri Melo
Barra Mansa recebe visita técnica do diretor da Federação de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro
Encontro no Colégio Verbo Divino reuniu jogadoras do time feminino de vôlei, com foco no estreitamento de laços entre o município e a Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro em torneios da modalidade
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Barra Mansa decreta ponto facultativo nesta quinta-feira
Serviços essenciais funcionarão em sistema de plantão durante o período
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Prazo de 1º a 8 de abril é a última oportunidade para regularização; cerca de 17% do funcionalismo ainda está pendente
28ª Festa do Trabalhador reforça tradição e reúne quatro dias de programação em Barra Mansa
Evento acontece entre os dias 30 de abril e 03 de maio, oferecendo atrações musicais, programação religiosa, feijoada e festival de prêmios
Prefeitura de Barra Mansa abre ‘Páscoa da Família’ de 2026 com distribuição de ovos de chocolate, shows de mágica e musical
Evento, que iniciou na manhã deste domingo, dia 29, segue até o próximo sábado, 04 de abril, no ginásio do Clube Municipal, no Centro, com entrada gratuita
Escola Carlos Augusto Haasis comemora o sucesso do projeto Sr. Alfabeto
Um livro foi trabalhado com alunos do ensino fundamental na unidade, que fica no bairro Boa Vista I
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