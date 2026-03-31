A reunião foi realizada no Colégio Verbo Divino - Foto: Yuri Melo

A reunião foi realizada no Colégio Verbo DivinoFoto: Yuri Melo

Publicado 31/03/2026 15:23

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, promoveu na noite de segunda-feira, dia 30, um encontro com o diretor técnico de alto rendimento da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (VôleiRio), Aníbal Wagner. Na reunião, realizada no Colégio Verbo Divino, também estiveram presentes o gerente de vôlei da secretaria, Vanderson André, e o diretor de patrocínio da pasta de Esporte, André Pio, mais conhecido como Broa.

Os três participantes acompanharam as atividades e o desenvolvimento das atletas. O encontro teve como objetivo conhecer de perto o desempenho e o potencial do time feminino da instituição e estreitar a parceria para disputa das competições.

Aníbal revelou a satisfação em conhecer as instalações, o desenvolvimento das jogadoras e expandir o esporte para o interior do estado. “Enquanto federação ficamos felizes de ver o trabalho estimulado em Barra Mansa e nos alegra também a interiorização, levando ensinamentos para além da capital e região metropolitana do Rio, que é uma das metas da nossa federação”, destacou.

O gerente de vôlei, Vanderson André, abordou o benefício do encontro. “Para nós foi um prazer receber a visita do diretor de alto rendimento de vôlei no estado e ter este momento de diálogo. Muitas ações boas virão”, comunicou.

André Pio, o Broa, falou um pouco mais sobre a iniciativa e sua importância. “A equipe de Barra Mansa feminina vai disputar o campeonato carioca. Essa conversa e aproximação aconteceram para conhecer melhor a estrutura da quadra e do colégio”, informou.

Broa concluiu reforçando a importância das parcerias entre o poder público, instituições de ensino e entidades esportivas para a formação de novos talentos e para a valorização do esporte no município. “Isso reafirma o compromisso da Prefeitura de Barra Mansa em investir no esporte como ferramenta de inclusão social, desenvolvimento pessoal e promoção de qualidade de vida para os jovens da cidade”.