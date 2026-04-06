Ação solidária percorreu unidades de diferentes bairros do município - Foto: Gabriel Borges

Ação solidária percorreu unidades de diferentes bairros do municípioFoto: Gabriel Borges

Publicado 06/04/2026 15:02

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), em parceria com a CDL Jovem de Barra Mansa — Câmara de Dirigentes Lojistas — realizou, neste sábado (04), uma ação especial de Páscoa, com a entrega de ovos de chocolate para crianças atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

A iniciativa, intitulada “Páscoa Solidária 2026”, teve como objetivo proporcionar um momento de carinho, inclusão e celebração para crianças em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento das famílias atendidas pela rede socioassistencial.

A ação percorreu diversas unidades do Cras em diferentes bairros da cidade, contemplando crianças atendidas no Ano Bom, Vila Coringa, Boa Vista I (Cras Casa da Família), Vista Alegre, Vila Natal (Paraíso de Baixo), Morada Verde e São Pedro.

Ao todo, mais de 240 crianças foram beneficiadas. A programação contou com o engajamento de voluntários e atividades especiais. O coelho da Páscoa esteve presente ao longo das ações, participando da entrega dos ovos e interagindo com as crianças por meio de brincadeiras e músicas temáticas, criando um ambiente lúdico e acolhedor.

No bairro Vila Coringa, a iniciativa teve a participação ativa das famílias, que receberam o coelho com muita animação e alegria, tornando o momento ainda mais especial para as crianças.

A dona de casa Evelin Maria Aparecida, que levou os três filhos para participar da atividade, destacou a importância da ação. “Foi um momento muito bonito. Meus filhos ficaram encantados com o coelho e com toda a organização. É uma alegria ver ações assim acontecendo no nosso bairro”, afirmou.

O diretor financeiro da CDL Jovem, Victor Almeida Landim, destacou o caráter solidário da iniciativa e a importância da parceria com o poder público. Representantes da entidade também reforçaram o compromisso com ações sociais no município, contribuindo para iniciativas que promovam solidariedade e cidadania. "A CDL Jovem realizou essa ação solidária, uma campanha de distribuição de ovos de Páscoa junto com a Assistência Social de Barra Mansa, atendendo crianças dos Cras. É um momento de descontração, de brincadeira, onde levamos também o coelho da Páscoa para tornar tudo ainda mais especial. Conseguimos fazer a entrega para crianças que já estão cadastradas, levando um pouco de alegria para cada uma dela", afirmou Victor.