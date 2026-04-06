Ação solidária percorreu unidades de diferentes bairros do municípioFoto: Gabriel Borges
Parceria entre Prefeitura e CDL Jovem leva alegria da Páscoa a mais de 200 crianças atendidas pelos Cras
Ação solidária percorreu unidades de diferentes bairros do município, promovendo momentos de acolhimento e integração
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Páscoa da Família movimenta Barra Mansa e segue com programação gratuita até este sábado
Com atrações infantis, shows e distribuições de algodão-doce, pipoca e ovos de chocolate, evento reúne crianças e responsáveis no Clube Municipal
Barra Mansa promove ciclo de capacitações em neurodesenvolvimento infantil para profissionais da rede de saúde
Iniciativa integra a campanha de combate ao preconceito e fortalecimento de práticas integrativas no ambiente escolar e na sociedade
Dia Mundial de Conscientização do Autismo é marcado pelo azul da inclusão nas escolas municipais
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Encenações da Paixão de Cristo serão realizadas em Barra Mansa nesta sexta-feira
Com apoio da Fundação Cultura, apresentações acontecerão no bairro Vista Alegre e nos distritos de Rialto e Floriano
Barra Mansa recebe visita técnica do diretor da Federação de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro
Encontro no Colégio Verbo Divino reuniu jogadoras do time feminino de vôlei, com foco no estreitamento de laços entre o município e a Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro em torneios da modalidade
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