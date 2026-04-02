Evento reúne crianças e responsáveis no Clube Municipal - Foto: Yuri Melo

Evento reúne crianças e responsáveis no Clube MunicipalFoto: Yuri Melo

Publicado 02/04/2026 13:26

Barra Mansa - A ‘Páscoa da Família’, promovida pela Prefeitura de Barra Mansa, segue encantando crianças e adultos no Clube Municipal, no Centro. Desde a sua abertura, no último domingo (29), o evento tem sido marcado pela grande participação das famílias e segue até este sábado, dia 04 de abril, reunindo o público em um ambiente seguro, organizado e protegido, ideal para momentos de lazer e convivência. A iniciativa é realizada por meio da Fundação Cultura e da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), unindo esforços para oferecer uma programação gratuita e acessível à população.

Ao longo da semana, o público tem aproveitado uma programação variada, com atrações voltadas ao público infantil. Shows de mágica com o Mágico Gustavo, apresentações com Cecília Reis e Banda e as atividades da equipe Anima Aí garantem a diversão, além de brinquedos infláveis e da distribuição de ovinhos de chocolate, algodão-doce e pipoca.

O espaço amplo e coberto também tem sido destaque por oferecer conforto e tranquilidade para as famílias, além de muita diversão, como revelou a estudante Maria Helena Cardoso Oliveira, de 9 anos. Ela esteve no evento ao lado da irmã Aurora, de 5 anos, e de familiares. “Aproveitei para me divertir após a escola. Eu gostei muito porque tem brincadeiras, mágico, músicas, brimquedos e doces. É muito divertido e quero voltar mais vezes antes de acabar”, contou, animada.



PROGRAMAÇÃO:



Quinta-feira (02/04)

Abertura dos portões – 16h

Mágico Gustavo – 17h

Cecília Reis e Banda – 18h



Sexta-feira (03/04)

Abertura dos portões – 16h

Mágico Gustavo – 17h

Equipe Anima Aí – 18h



Sábado (04/04)

Abertura dos portões – 10h

Mágico Gustavo – 12h

Cecília Reis e Banda – 14h