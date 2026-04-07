Equipamento público faz aniversário com almoço especial e reforça papel essencial na segurança alimentar da população - Foto: Gabriel Borges

Equipamento público faz aniversário com almoço especial e reforça papel essencial na segurança alimentar da populaçãoFoto: Gabriel Borges

Publicado 07/04/2026 13:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa celebrou os dois anos de funcionamento do Restaurante do Povo Irmã Ruth com um almoço especial nesta segunda-feira, dia 06. O importante equipamento público de segurança alimentar fez aniversário no domingo (05), se aproximando da marca de quase 1 milhão de refeições servidas desde sua reabertura, em 2024. Além do cardápio diferenciado, as comemorações também contaram com a participação do quarteto de tubas e eufônios do Projeto Música nas Escolas, de orientação nutricional do curso de Nutrição da Nova UBM e de orientações do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher).

Administrado pela Secretaria de Assistência Social, o restaurante desempenha papel fundamental no atendimento à população, garantindo acesso a refeições balanceadas e a preços populares. Ao longo dos dois anos, foram servidos 240.895 cafés da manhã, 534.011 almoços e 168.629 jantares, totalizando 943.535 refeições.

A comemoração contou com um cardápio diferenciado no almoço desta segunda-feira. Os usuários puderam desfrutar de salada de repolho com tomate, cebola e grãos ao vinagrete como entrada. O prato principal foi estrogonofe de carne, acompanhado de arroz branco, feijão carioca e batata palha, seguido de gelatina como sobremesa. A refeição foi servida das 10h às 14h, ao valor de R$ 1,00. Durante a manhã, o público contou com café da manhã acessível, servido das 6h30 às 9h, ao custo de R$ 0,50, incluindo pão francês com margarina e café puro ou com leite.

O restaurante também mantém o atendimento no jantar, das 18h às 20h, com cardápio composto por escondidinho de calabresa, ovo cozido, chuchu, duo de repolho, tabule, arroz branco, feijão e gelatina de sobremesa, também ao preço de R$ 1,00.

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, destacou a relevância do equipamento para a cidade. “Celebrar esses dois anos é reconhecer o impacto direto na vida das pessoas. Estamos falando de dignidade, cuidado e acesso à alimentação de qualidade. É um serviço essencial, que conta com o trabalho de profissionais comprometidos, incluindo nutricionistas que garantem refeições equilibradas e saudáveis”, destacou.

Frequentador do restaurante durante os dois anos de funcionamento, Jairo Alves, de 62 anos, destacou que as refeições são muito saborosas e que os funcionários são sempre atenciosos. “Que aqui possa funcionar por muitos anos ainda, pois é muito importante para quem é sozinho, como eu, se alimentar direitinho. Fora que dá para a gente pagar esse preço acessível”, disse Jairo, que é morador do bairro Monte Cristo.

O Restaurante do Povo Irmã Ruth funciona de segunda a sexta-feira, na Avenida Domingos Mariano, n° 452, no Centro.