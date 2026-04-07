Equipamento público faz aniversário com almoço especial e reforça papel essencial na segurança alimentar da populaçãoFoto: Gabriel Borges
Barra Mansa celebra dois anos do Restaurante do Povo rumo a 1 milhão de refeições servidas
Equipamento público faz aniversário com almoço especial e reforça papel essencial na segurança alimentar da população
Barra Mansa celebra dois anos do Restaurante do Povo rumo a 1 milhão de refeições servidas
Equipamento público faz aniversário com almoço especial e reforça papel essencial na segurança alimentar da população
Secretaria de Saúde intensifica ações de combate à dengue e à leptospirose após chuvas em Barra Mansa
Agentes atuam em bairros afetados por alagamentos com vistorias, controle de roedores, orientações sanitárias e reforço na vacinação
Parceria entre Prefeitura e CDL Jovem leva alegria da Páscoa a mais de 200 crianças atendidas pelos Cras
Ação solidária percorreu unidades de diferentes bairros do município, promovendo momentos de acolhimento e integração
Páscoa da Família movimenta Barra Mansa e segue com programação gratuita até este sábado
Com atrações infantis, shows e distribuições de algodão-doce, pipoca e ovos de chocolate, evento reúne crianças e responsáveis no Clube Municipal
Barra Mansa promove ciclo de capacitações em neurodesenvolvimento infantil para profissionais da rede de saúde
Iniciativa integra a campanha de combate ao preconceito e fortalecimento de práticas integrativas no ambiente escolar e na sociedade
Dia Mundial de Conscientização do Autismo é marcado pelo azul da inclusão nas escolas municipais
Iniciativa integra a campanha de combate ao preconceito e fortalecimento de práticas integrativas no ambiente escolar e na sociedade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.