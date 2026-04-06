Agentes atuam em bairros afetados por alagamentos com vistorias, controle de roedores, orientações sanitárias e reforço na vacinação - Foto: PMBM

Agentes atuam em bairros afetados por alagamentos com vistorias, controle de roedores, orientações sanitárias e reforço na vacinaçãoFoto: PMBM

Publicado 06/04/2026 15:32

aBarra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa intensifica nesta segunda-feira (06), as ações de orientação e combate à dengue e à leptospirose, após as fortes chuvas que atingiram o município durante o feriado da Semana Santa. As equipes de Agentes de Combate às Endemias (ACE) percorrem ruas dos bairros Vila Coringa, Saudade e Vila Orlandélia, áreas mais impactadas pelos temporais.

Durante a ação, os agentes realizam vistorias nas residências e espaços públicos para a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Além de ações de controle de roedores e orientações sanitárias voltadas à prevenção da leptospirose, doença que pode ser transmitida pelo contato com água contaminada.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Juliana Russi, destacou a importância da mobilização imediata após eventos climáticos. “Após episódios de alagamento, o risco de proliferação do mosquito da dengue e de contaminação por leptospirose aumenta significativamente. Por isso, nossas equipes estão nas ruas orientando a população e atuando diretamente na prevenção dessas doenças”, afirmou.

Juliana reforçou ainda as principais recomendações para os moradores que tiveram contato com a água das enchentes. “É fundamental evitar o contato direto com a água contaminada, mas, caso isso ocorra, a orientação é lavar bem as áreas do corpo expostas com água limpa e sabão. Também recomendamos que as pessoas fiquem atentas a sintomas como febre, dor no corpo, vômito ou diarreia, e procurem imediatamente uma unidade de saúde ao menor sinal de alteração”, explicou.

Paralelamente às ações de campo, as unidades de saúde do município também estão realizando busca ativa para atualização da vacina dT (dupla bacteriana adulto), que protege contra difteria e tétano. A Imunização é indicada para adultos e crianças a partir dr 7 anos com esquema incompleto ou sem comprovante vacinal, especialmente em situações de risco como as enfrentadas após enchentes.