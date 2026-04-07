Adesão da população é fundamental para reduzir complicações causadas pela doença - Foto: Yuri Melo

Adesão da população é fundamental para reduzir complicações causadas pela doençaFoto: Yuri Melo

Publicado 07/04/2026 15:47

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa informa sobre a atualização do público-alvo da campanha de vacinação contra a Influenza. No município, a imunização está disponível para crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos a partir de 60 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais da saúde e pessoas com comorbidades.

A vacinação acontece das 8h às 17h nas unidades: USF Boa Sorte, USF Goiabal, Clínica da Família da Vista Alegre, USF Vila Coringa 1, USF Vila Elmira, USF Nove de Abril, USF Bocaininha, USF Saudade, USF Vale do Paraíba, USF Ano Bom e UBS Centro. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com foto, cartão de vacinação e do SUS.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, a adesão da população é fundamental para reduzir complicações causadas pela doença. “A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir casos graves. A imunização precoce garante proteção já no início do período sazonal do outono e do inverno, quando há maior circulação do vírus. Por isso, é essencial que as pessoas que fazem parte do público-alvo procurem uma unidade de saúde o quanto antes”, destacou o secretário.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma medida essencial de proteção individual e coletiva, contribuindo para a redução de internações e para evitar a sobrecarga dos serviços de saúde no município.