Formação reúne profissionais no auditório do UBM e segue até quinta-feira (09) - Foto: Chico de Assis

Formação reúne profissionais no auditório do UBM e segue até quinta-feira (09)Foto: Chico de Assis

Publicado 07/04/2026 15:49

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, em parceria com o Instituto Gnosis, está realizando, ao longo desta semana, uma formação introdutória em Atenção Primária à Saúde (APS), reunindo todos os profissionais que atuam nas unidades do município. A capacitação acontece no auditório do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) e segue até a próxima quinta-feira, dia 09.

A iniciativa integra a política de educação permanente da Secretaria e tem como objetivo fortalecer conhecimentos essenciais, alinhar práticas assistenciais e qualificar ainda mais o atendimento prestado à população.

Participam da formação profissionais de diferentes categorias da Atenção Primária, incluindo agentes comunitários de saúde (ACS), auxiliares de serviços gerais (ASG), médicos, enfermeiros e equipes multiprofissionais (eMulti), reforçando a importância do trabalho integrado para a efetividade do cuidado.

Durante a capacitação, estão sendo abordados temas estratégicos para o cotidiano das equipes, começando pelos fundamentos da Atenção Primária à Saúde, com destaque para seu papel como porta de entrada do sistema e coordenadora do cuidado. Também são trabalhados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando valores como universalidade, integralidade e equidade.

Outro ponto de destaque é a organização do cuidado a partir do território, com ênfase na importância das visitas domiciliares como ferramenta de aproximação com a realidade dos usuários. A formação também contempla o trabalho em equipe e o cuidado centrado na pessoa, evidenciando a necessidade de uma atuação integrada e humanizada.

De acordo com a coordenadora das equipes multiprofissionais (eMulti), Yasmin Rio Verde, a capacitação representa um avanço importante na integração das equipes. “Quando reunimos diferentes categorias profissionais em um mesmo espaço de aprendizado, fortalecemos o trabalho colaborativo e ampliamos a capacidade de resposta às necessidades dos usuários. Isso reflete diretamente na qualidade do cuidado ofertado”, destacou.

A coordenadora da Atenção Básica, Adriana Alves, também ressaltou a relevância da iniciativa para o município. “Investir na qualificação dos nossos profissionais é investir na saúde da população. A Atenção Primária é a base do sistema, e ações como essa garantem mais resolutividade, acolhimento e organização do cuidado nas unidades”, afirmou.

Além disso, os participantes discutem as atribuições dos profissionais da APS, bem como as linhas de cuidado e a coordenação da assistência, fundamentais para garantir continuidade e resolutividade no atendimento. A programação inclui ainda estudos de caso, promovendo a reflexão sobre desafios reais enfrentados no dia a dia das unidades.