Formação reúne profissionais no auditório do UBM e segue até quinta-feira (09)Foto: Chico de Assis
Secretaria de Saúde de Barra Mansa promove semana de capacitação para fortalecer a Atenção Primária
Formação reúne profissionais no auditório do UBM e segue até quinta-feira (09)
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Barra Mansa amplia público-alvo e reforça importância da imunização contra a influenza
Adesão da população é fundamental para reduzir complicações causadas pela doença
Prefeitura de Barra Mansa promove entrega de uniformes de inverno a alunos da rede municipal de ensino
De forma antecipada, iniciativa busca garantir o conforto e bem-estar dos estudantes do pré-escolar ao 9º ano do ensino fundamental
Barra Mansa celebra dois anos do Restaurante do Povo rumo a 1 milhão de refeições servidas
Equipamento público faz aniversário com almoço especial e reforça papel essencial na segurança alimentar da população
Secretaria de Saúde intensifica ações de combate à dengue e à leptospirose após chuvas em Barra Mansa
Agentes atuam em bairros afetados por alagamentos com vistorias, controle de roedores, orientações sanitárias e reforço na vacinação
Parceria entre Prefeitura e CDL Jovem leva alegria da Páscoa a mais de 200 crianças atendidas pelos Cras
Ação solidária percorreu unidades de diferentes bairros do município, promovendo momentos de acolhimento e integração
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