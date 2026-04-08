A competição vai acontecer no Sesc, no bairro Ano Bom, com apoio da instituição - Foto: Arquivo/PMBM

A competição vai acontecer no Sesc, no bairro Ano Bom, com apoio da instituiçãoFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 08/04/2026 14:14

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, realiza no dia 19 de abril, a partir das 9h, a 1ª etapa do torneio de Basquete 3x3. A competição vai acontecer no Sesc, no bairro Ano Bom, com apoio da instituição.

Voltado para a categoria adulto, o evento promete reunir atletas da região em uma disputa dinâmica e de alto nível, incentivando a prática esportiva e promovendo integração entre os participantes. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas de forma online pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1tgrrqM6u77htmOXcFcoetNl-usbxmD_RIWLFxDZYATs/edit



Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais no município.

As equipes inscritas que não puderem comparecer deverão comunicar a organização com pelo menos 48 horas de antecedência. O não cumprimento desta regra resultará na proibição de participação na próxima etapa do torneio.



SERVIÇO

Torneio de Basquete 3x3 – 1ª etapa

Data: 19 de abril (domingo)

Horário: 9h

Local: Sesc Barra Mansa – Av. Tenente José Eduardo, 560, Ano Bom

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível