Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, realiza no dia 19 de abril, a partir das 9h, a 1ª etapa do torneio de Basquete 3x3. A competição vai acontecer no Sesc, no bairro Ano Bom, com apoio da instituição.
Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais no município.
As equipes inscritas que não puderem comparecer deverão comunicar a organização com pelo menos 48 horas de antecedência. O não cumprimento desta regra resultará na proibição de participação na próxima etapa do torneio.
SERVIÇO Torneio de Basquete 3x3 – 1ª etapa Data: 19 de abril (domingo) Horário: 9h Local: Sesc Barra Mansa – Av. Tenente José Eduardo, 560, Ano Bom Entrada: 1 Kg de alimento não perecível
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