A competição vai acontecer no Sesc, no bairro Ano Bom, com apoio da instituiçãoFoto: Arquivo/PMBM

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Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, realiza no dia 19 de abril, a partir das 9h, a 1ª etapa do torneio de Basquete 3x3. A competição vai acontecer no Sesc, no bairro Ano Bom, com apoio da instituição.
Voltado para a categoria adulto, o evento promete reunir atletas da região em uma disputa dinâmica e de alto nível, incentivando a prática esportiva e promovendo integração entre os participantes. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas de forma online pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1tgrrqM6u77htmOXcFcoetNl-usbxmD_RIWLFxDZYATs/edit.

Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais no município.
As equipes inscritas que não puderem comparecer deverão comunicar a organização com pelo menos 48 horas de antecedência. O não cumprimento desta regra resultará na proibição de participação na próxima etapa do torneio.

SERVIÇO
Torneio de Basquete 3x3 – 1ª etapa
Data: 19 de abril (domingo)
Horário: 9h
Local: Sesc Barra Mansa – Av. Tenente José Eduardo, 560, Ano Bom
Entrada: 1 Kg de alimento não perecível