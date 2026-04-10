Iniciativa da Secretaria de Saúde ofereceu testes gratuitos e reforçou orientações à população nesta sexta-feira (10) - Foto: Gabriel Borges

Iniciativa da Secretaria de Saúde ofereceu testes gratuitos e reforçou orientações à população nesta sexta-feira (10)Foto: Gabriel Borges

Publicado 10/04/2026 13:44

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta sexta-feira (10), uma ação de orientação, prevenção e diagnóstico da esporotricose na quadra do bairro Siderlândia. A iniciativa foi promovida pela Vigilância Ambiental e teve como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços, além de reforçar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce.

Durante a ação, a equipe técnica realizou a coleta gratuita de material para análise em gatos com lesões suspeitas. O serviço garante agilidade, com resultados disponibilizados em até 48 horas, permitindo o início rápido do tratamento.

A moradora Terezinha Nunes de Lelis levou seu animal para avaliação e destacou a importância da ação no bairro. “A gente que ama os animais precisa estar atenta. Cuidar deles é cuidar da nossa saúde também. Ter esse apoio da prefeitura aqui perto de casa facilita muito para quem não tem como se deslocar com o bicho”, relatou.

A esporotricose é uma micose causada pelo fungo Sporothrix schenckii, presente na natureza, especialmente no solo e na vegetação. A doença pode afetar humanos e diversas espécies de animais, tendo como principal característica o surgimento de feridas na pele e nas mucosas dos olhos, nariz e boca.

A infecção ocorre principalmente por meio do contato direto com o fungo, geralmente por arranhaduras ou mordidas de animais contaminados. A falta de informação é um dos principais fatores agravantes. Por isso, a disseminação de orientações à população é fundamental para o controle da doença.

O médico-veterinário Klalcyo Antônio Vieira alerta para o alto índice de confirmação da doença nos casos analisados. “Cerca de 90% dos casos apresentam resultado positivo para o fungo. Isso reforça a necessidade do diagnóstico precoce e, principalmente, de que o tutor não interrompa o tratamento antes da hora”, explicou.

A Secretaria de Saúde reforça que, em humanos, a doença pode se manifestar com feridas na pele que não cicatrizam. A transmissão ocorre principalmente por arranhaduras, mordidas ou contato direto com lesões de animais infectados. Após a confirmação, o tratamento é feito com antifúngicos e pode durar meses. É fundamental manter a medicação por, no mínimo, 30 dias após a cura clínica, evitando recaídas.



Prevenção e cuidados

Manter os animais em ambiente seguro, sem acesso à rua, é essencial para evitar o contato com o fungo. A castração ajuda a reduzir brigas e fugas, diminuindo o risco de contaminação. Em caso de arranhaduras ou mordidas, o local deve ser lavado imediatamente com água e sabão, e é importante procurar atendimento médico. As unidades básicas de saúde estão preparadas para orientar, encaminhar e iniciar o tratamento quando necessário.



Orientações à população:

•Castrar os animais para evitar saídas e brigas;

•Utilizar luvas ao manusear animais com feridas;

•Manter o animal infectado isolado durante o tratamento;

•Não abandonar animais; o cuidado é responsabilidade do tutor.