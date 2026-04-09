Programa de Aquisição de Alimentos impulsiona agricultura familiar e garante nutrição a famílias em situação de vulnerabilidade - Foto: Gabriel Borges

Programa de Aquisição de Alimentos impulsiona agricultura familiar e garante nutrição a famílias em situação de vulnerabilidadeFoto: Gabriel Borges

Publicado 09/04/2026 16:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa segue avançando no fortalecimento da segurança alimentar com ações que ampliam a rede de proteção social. Entre os destaques está a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que vem beneficiando diretamente entidades assistenciais do município e famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Nesta quarta-feira (08), a secretária da Pasta, Joseane Ricarte, acompanhou o andamento dos trabalhos na cidade.

Atualmente, o Programa conta com a participação de 26 agricultores familiares. Por meio do programa, os produtores comercializam seus alimentos, que são destinados diretamente a 18 entidades socioassistenciais do município, contribuindo para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação promove, ao mesmo tempo, o fortalecimento da economia rural e o combate à fome.

Os repasses financeiros aos agricultores são realizados pelo Governo Federal, com pagamentos periódicos a cada 15 dias, garantindo previsibilidade e incentivando a produção local. A iniciativa também envolve a integração com outras secretarias municipais, como a de Meio Ambiente, alinhando práticas sustentáveis à promoção da segurança alimentar.

A secretária Joseane Ricarte destacou a importância da iniciativa para o município. “O PAA é uma ferramenta essencial para garantir dignidade às famílias e apoiar o trabalho das entidades assistenciais. Além de levar alimento à mesa de quem mais precisa, também fortalece a agricultura familiar e movimenta a economia local”, destacou.

No município, o PAA integra um conjunto de políticas públicas voltadas à segurança alimentar, como o Restaurante do Povo, além da atuação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea) e da adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).