Barra Mansa - Barra Mansa vai viver mais uma edição de uma de suas celebrações mais tradicionais. Entre os dias 30 de abril e 03 de maio, a Praça 1º de Maio, no bairro Vista Alegre, será palco da 28ª Festa do Trabalhador, promovida pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura.
Com forte identidade popular, o evento reúne diferentes manifestações culturais e religiosas, além de shows com artistas locais e regionais, atividades para o público infantil, festival de prêmios e a tradicional feijoada no Dia do Trabalhador.
A programação foi estruturada para contemplar públicos de todas as idades, mantendo características que marcam a história da festa, como o sertanejo raiz, o forró e os momentos de confraternização entre as famílias. A coordenadora do evento, Gina Mara Ferreira, destacou o compromisso em manter viva a tradição. "A Festa do Trabalhador já faz parte da história de Barra Mansa. Preparamos uma programação diversificada, com muito carinho, para que as famílias possam aproveitar todos os dias com alegria, segurança e valorização da nossa cultura", afirmou.
Durante os quatro dias, o público contará com praça de alimentação com comidas típicas e estrutura voltada ao conforto e à segurança. Para a realização do evento, haverá interdições no entorno da Praça 1º de Maio, com apoio de agentes de trânsito.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
30/04 | Quinta-feira (véspera de feriado) 20h – Abertura oficial e shows com Altair Brito e Gonzaga Teclas e Rodrigo Gavi
01/05 | Sexta-feira (Dia do Trabalhador) 08h – Terço dos Homens e Missa do Trabalhador 12h – Tradicional feijoada com roda de viola (R$ 20,00) 15h – Show infantil com Anima Aí e seus personagens A partir das 18h – Sertanejo raiz e forró com Sônia Silva e Paranaense, Ademir e Chico Silva, Tradição Forrozeira, F. Lima, Kris e Kaylane
02/05 | Sábado 19h – Sertanejo raiz com João Luiz e Roselito 19h30 – Forró com Moacir dos Teclados, Brabos do Forró e Peter e Alan
03/05 | Domingo 15h – Festival de prêmios (cartela: R$ 10,00) Prêmios: fogão, air fryer, cesta básica e liquidificador 18h – Sertanejo raiz com Tony Santos e José Luiz, Irmãos Vieira, Canaense e Robertinho Sertanejo 20h – Forró com Zero Bala e Jô e Samuel
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