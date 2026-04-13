Evento reúne música, tradição, fé e atividades para toda a família entre 30 de abril e 03 de maio - Foto: Yuri Melo

Evento reúne música, tradição, fé e atividades para toda a família entre 30 de abril e 03 de maioFoto: Yuri Melo

Publicado 13/04/2026 15:07

Barra Mansa - Barra Mansa vai viver mais uma edição de uma de suas celebrações mais tradicionais. Entre os dias 30 de abril e 03 de maio, a Praça 1º de Maio, no bairro Vista Alegre, será palco da 28ª Festa do Trabalhador, promovida pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura.

Com forte identidade popular, o evento reúne diferentes manifestações culturais e religiosas, além de shows com artistas locais e regionais, atividades para o público infantil, festival de prêmios e a tradicional feijoada no Dia do Trabalhador.

A programação foi estruturada para contemplar públicos de todas as idades, mantendo características que marcam a história da festa, como o sertanejo raiz, o forró e os momentos de confraternização entre as famílias. A coordenadora do evento, Gina Mara Ferreira, destacou o compromisso em manter viva a tradição. "A Festa do Trabalhador já faz parte da história de Barra Mansa. Preparamos uma programação diversificada, com muito carinho, para que as famílias possam aproveitar todos os dias com alegria, segurança e valorização da nossa cultura", afirmou.

Durante os quatro dias, o público contará com praça de alimentação com comidas típicas e estrutura voltada ao conforto e à segurança. Para a realização do evento, haverá interdições no entorno da Praça 1º de Maio, com apoio de agentes de trânsito.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



30/04 | Quinta-feira (véspera de feriado)

20h – Abertura oficial e shows com Altair Brito e Gonzaga Teclas e Rodrigo Gavi



01/05 | Sexta-feira (Dia do Trabalhador)

08h – Terço dos Homens e Missa do Trabalhador

12h – Tradicional feijoada com roda de viola (R$ 20,00)

15h – Show infantil com Anima Aí e seus personagens

A partir das 18h – Sertanejo raiz e forró com Sônia Silva e Paranaense, Ademir e Chico Silva, Tradição Forrozeira, F. Lima, Kris e Kaylane



02/05 | Sábado

19h – Sertanejo raiz com João Luiz e Roselito

19h30 – Forró com Moacir dos Teclados, Brabos do Forró e Peter e Alan



03/05 | Domingo

15h – Festival de prêmios (cartela: R$ 10,00)

Prêmios: fogão, air fryer, cesta básica e liquidificador

18h – Sertanejo raiz com Tony Santos e José Luiz, Irmãos Vieira, Canaense e Robertinho Sertanejo

20h – Forró com Zero Bala e Jô e Samuel



Intervalos todos os dias com DJ Waguinho.