Projeto TecnoMaker nas escolas foi selecionado entre 225 iniciativas de todo o Brasil - Foto: Divulgação

Projeto TecnoMaker nas escolas foi selecionado entre 225 iniciativas de todo o BrasilFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 15:11

Barra Mansa - Barra Mansa alcançou recentemente um importante feito na área da educação. O município passou a integrar o cenário nacional de inovação educacional ao ser incluído no Mapa Brasileiro da Educação Midiática — iniciativa inédita que reúne experiências de todo o país voltadas ao uso crítico, ético e criativo das mídias. Na região, Barra Mansa é o único município a constar no mapa, o que reforça ainda mais a relevância do trabalho desenvolvido na rede municipal de ensino.

Lançado pelo Governo Federal, o projeto reúne 225 iniciativas distribuídas em todas as regiões do Brasil, evidenciando práticas que fortalecem a formação cidadã e o pensamento crítico em um contexto marcado pela intensa circulação de informações digitais.

A Secretaria de Educação de Barra Mansa destaca que uma das iniciativas selecionadas no mapa é o Projeto TecnoMaker, desenvolvido na rede municipal. A proposta surgiu da necessidade de reinventar práticas pedagógicas, integrando robótica educacional, informática, produção midiática e cultura maker.

O projeto atende estudantes desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), promovendo o protagonismo estudantil, a resolução de problemas, a criatividade e o trabalho colaborativo.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, enalteceu o trabalho dos servidores e parabenizou a equipe pela conquista. "A inserção no mapa nacional reforça o compromisso do município com uma educação pública inovadora, alinhada às demandas contemporâneas. A presença de Barra Mansa no Mapa Brasileiro da Educação Midiática representa não apenas um reconhecimento, mas também a consolidação de um caminho pautado na qualidade da educação. A rede municipal tem investido em formação continuada de professores, no uso pedagógico das tecnologias, em práticas interdisciplinares e no desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes", frisou Linamar.



Plataforma reúne experiências de todo o país

O Mapa Brasileiro da Educação Midiática é uma plataforma interativa pública que organiza e dá visibilidade a projetos educacionais voltados à tecnologia, comunicação e produção de conteúdo em escolas e comunidades.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a Unesco, o Governo do Reino Unido e a Agência Porvir. Entre os objetivos estão inspirar novas práticas pedagógicas e subsidiar políticas públicas educacionais, especialmente no enfrentamento à desinformação e na promoção da cidadania digital.