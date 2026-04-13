Projeto TecnoMaker nas escolas foi selecionado entre 225 iniciativas de todo o BrasilFoto: Divulgação
Plataforma reúne experiências de todo o país
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Projeto TecnoMaker nas escolas foi selecionado entre 225 iniciativas de todo o BrasilFoto: Divulgação
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Projeto TecnoMaker nas escolas foi selecionado entre 225 iniciativas de todo o Brasil
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