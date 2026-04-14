O evento vai acontecer durante entre os dias 07 e 09 de maio - Foto: Divulgação

O evento vai acontecer durante entre os dias 07 e 09 de maioFoto: Divulgação

Publicado 14/04/2026 14:33

Barra Mansa - A Expo Girolando 2026 promete transformar Barra Mansa em um dos principais polos do agronegócio leiteiro do país. O evento, que chega a sua 14ª edição, será realizado entre os dias 07 e 09 de maio, no Parque da Cidade, e deve reunir cerca de 250 animais vindos de diferentes estados, além de produtores, criadores, técnicos e pesquisadores do setor. A programação inclui ainda o tradicional Circuito MegaLeite – etapa Sul/Sudeste, consolidando a exposição como referência no calendário nacional da pecuária leiteira.

A iniciativa é da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sindicato Rural e o Girovale (Núcleo dos Criadores de Girolando do Vale do Paraíba), fortalecendo a integração entre os principais agentes da cadeia produtiva.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, destaca a expectativa positiva para mais uma edição do evento, que contará com uma programação diversificada, incluindo julgamentos, atrações técnicas e a tradicional jornada de avaliação de animais, com atividades nos dias 06 e 07 de maio, das 8h às 12h.

"Barra Mansa também se destaca pela excelência genética de seus criatórios, que acumulam premiações em competições de grande expressão. Um dos exemplos é a vaca Fazenda Solomon Carfanaum, campeã na edição de 2025 da Expo Girolando, onde conquistou os títulos de Suprema Campeã, Campeã Adulta CCG ½ e Melhor Úbere. O animal já havia alcançado reconhecimento nacional ao conquistar o título de Grande Campeã na Megaleite em 2022, reforçando o alto nível da pecuária leiteira da nossa cidade", enfatizou Bruno Meirelles.

Responsável por cerca de 80% da produção de leite no Brasil, a raça Girolando - resultado do cruzamento entre Gir e Holandês - se destaca pela combinação ideal entre rusticidade, adaptação ao clima e alta produtividade. Enquanto o “meio-sangue” (½ Gir e ½ Holandês) é reconhecido pela resistência, o ¾ Holandês impressiona pelo elevado potencial de produção.