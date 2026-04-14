O evento vai acontecer durante entre os dias 07 e 09 de maioFoto: Divulgação
Expo Girolando 2026 vai movimentar Barra Mansa e destacar a força do agronegócio leiteiro
Evento reunirá 250 animais de alto padrão genético, produtores de vários estados e programação técnica no Parque da Cidade, entre 07 e 09 de maio
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