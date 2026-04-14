26 Unidades de Saúde da Família conquistam nota máxima - Foto: Arquivo/PMBM

26 Unidades de Saúde da Família conquistam nota máximaFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 14/04/2026 14:31

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa celebra um momento de grande conquista e orgulho na área da saúde pública. O município alcançou um resultado expressivo no componente Vínculo e Acompanhamento Territorial, um dos mais relevantes indicadores da Atenção Primária monitorados pelo Ministério da Saúde. Na avaliação referente a fevereiro de 2026, 26 Unidades de Saúde da Família (USFs) conquistaram a nota máxima (10).

"O resultado representa vidas acompanhadas, famílias acolhidas e comunidades assistidas com responsabilidade, cuidado e presença constante. É a prova de que a saúde se constrói no dia a dia, com dedicação, planejamento e compromisso dentro de cada território. Através desses indicadores, reafirmamos a saúde como prioridade máxima em Barra Mansa", destacou o prefeito Luiz Furlani.

As unidades que alcançaram nota máxima foram: Mangueira, Boa Vista II, Siderlândia, Vila Nova, Nove de Abril II, Boa Sorte, Belo Horizonte, Vila Independência, Santa Lúcia, Júlio Caruso, Bocaininha, São Francisco de Assis, Paraíso de Cima, Vila Maria II, Jardim Primavera, Getúlio Vargas, Roselândia, Piteiras, Monte Cristo, Vale do Paraíba, Colônia, Santa Rita de Fátima, Loteamento Sofia, Vila Maria I, Vila Delgado e Vila Orlandélia.

Além disso, outras 15 unidades também apresentaram excelente desempenho, sendo classificadas como boas: Ano Bom I, Goiabal, Colônia II, Cotiara, Santa Maria, Saudade, Nove de Abril, Nova Esperança, Ismael Alves de Souza, KM 4, Vila Elmira, Clínica da Família da Vista Alegre, São Pedro, Vila Coringa e Paraíso de Baixo.

Para o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, o resultado reforça a importância do trabalho contínuo das equipes. “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Agradeço o esforço diário das nossas equipes, que estão próximas da população, conhecem suas realidades e atuam com responsabilidade e compromisso. É um trabalho silencioso, mas extremamente transformador, que faz a diferença na vida das pessoas”, destacou.

A Atenção Primária é a porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde). É nela que as famílias são acompanhadas de perto, para prevenir doenças e promover qualidade de vida. “Quando fortalecemos esse nível de atenção, estamos garantindo um sistema mais eficiente, humano e resolutivo, capaz de atender de 80% a 90% das necessidades da população. Nosso compromisso é seguir avançando, cada vez mais próximos das pessoas e das comunidades”, concluiu a coordenadora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Adriana Alves.