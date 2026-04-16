Iniciativa fortalece a sanidade animal, previne prejuízos na pecuária e reforça o apoio aos produtores rurais - Foto: Divulgação

Iniciativa fortalece a sanidade animal, previne prejuízos na pecuária e reforça o apoio aos produtores ruraisFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 13:33

Barra Mansa - A equipe da Gerência de Defesa Animal da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SMDR) de Barra Mansa segue intensificando as ações de vacinação contra a brucelose em bovinos com até 12 meses de idade, atendendo produtores rurais do município.

A iniciativa tem como principal objetivo fortalecer a sanidade do rebanho e prevenir a disseminação da doença, que pode causar prejuízos significativos à pecuária. A brucelose afeta diretamente a produtividade, comprometendo a reprodução dos animais e impactando a qualidade da produção.

De acordo com o secretário da SMDR, Bruno Meirelles, a vacinação é uma medida essencial dentro das políticas de defesa sanitária. A imunização contribui para a segurança alimentar e para o desenvolvimento sustentável do agronegócio local. Também reforça o compromisso do poder público em apoiar os produtores rurais, garantindo melhores condições de trabalho e maior competitividade no setor”, disse.

Os trabalhos seguem sendo realizados de forma contínua, com a equipe técnica atuando diretamente nas propriedades, orientando os produtores e assegurando a correta imunização dos animais.

A vacina é gratuita e pode ser solicitada diretamente na sede da Secretaria, que fica localizada na Rua Dezessete, 118, no bairro Boa Sorte.