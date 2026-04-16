Iniciativa fortalece a sanidade animal, previne prejuízos na pecuária e reforça o apoio aos produtores ruraisFoto: Divulgação
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