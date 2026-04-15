Eventos simultâneos mobilizam atletas no Sesc e no Clube Municipal - Foto: Divulgação/PMBM

Eventos simultâneos mobilizam atletas no Sesc e no Clube MunicipalFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 15/04/2026 15:13

Barra Mansa - Barra Mansa terá um domingo (19) de intensa movimentação esportiva, com a realização de dois eventos simultâneos que prometem reunir atletas, famílias e entusiastas do esporte em diferentes pontos da cidade. As ações são promovidas e apoiadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), e integram a estratégia de fortalecimento do calendário esportivo local.

A partir das 9h, o Sesc Barra Mansa, no bairro Ano Bom, será palco da 1ª etapa do Basquete 3x3, modalidade olímpica que vem ganhando destaque pela dinâmica ágil e alto nível de competitividade. A competição, na categoria adulto, deve reunir equipes da cidade e da região, promovendo integração entre atletas e incentivo à prática esportiva. O evento acontece na unidade localizada na Avenida Tenente José Eduardo, nº 560.

No mesmo horário, o Clube Municipal, situado na Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro, recebe a 1ª etapa do Circuito Sul Fluminense de Jiu-Jitsu – Open Barra Mansa. O evento marca o início de uma série de quatro etapas na região. A competição contará com disputas nas modalidades com e sem kimono, contemplando categorias infantil, adulto e master, nos naipes masculino e feminino, reunindo atletas experientes e iniciantes em um ambiente de técnica, disciplina e superação.

Além do caráter esportivo, os eventos também têm caráter social: tanto as inscrições quanto a entrada serão realizadas mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações assistenciais no município.

O circuito de jiu-jitsu integra o calendário regional e conta com o apoio da Comissão de Lutas e Artes Marciais de Barra Mansa, ampliando a visibilidade da modalidade e fortalecendo sua prática no município.

Para o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Mario Jorge Ferreira, a realização simultânea dos eventos reforça o compromisso da gestão com o esporte como ferramenta de transformação social.

"Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o acesso ao esporte em Barra Mansa, valorizando diferentes modalidades e criando oportunidades para atletas de todas as idades. Esses eventos fortalecem o calendário esportivo, movimentam a cidade e ainda promovem solidariedade, o que é fundamental”, destacou.



SERVIÇO



Basquete 3x3 – 1ª etapa (categoria adulto)

Data: 19/04 (domingo)

Hora: a partir das 9h

Local: Sesc Barra Mansa – Av. Tenente José Eduardo, nº 560, Ano Bom



Open Barra Mansa de Jiu-Jitsu

Categorias: infantil, adulto e master (masculino e feminino)

Modalidades: com e sem kimono

Etapa válida pelo Circuito Sul Fluminense (1ª de quatro etapas)

Data: 19/04 (domingo)

Hora: a partir das 9h

Local: Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro