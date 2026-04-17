Evento reúne serviços, atividades inclusivas e participação de secretarias e instituições parceiras até às 16h - Foto: Chico de Assis

Evento reúne serviços, atividades inclusivas e participação de secretarias e instituições parceiras até às 16hFoto: Chico de Assis

Publicado 17/04/2026 15:00

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa está promovendo nesta sexta-feira (17), no Corredor Cultural, uma importante ação de conscientização sobre o autismo. Com o tema “Conscientizar é incluir”, a iniciativa integra o calendário alusivo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (02 de abril) e reúne, até às 16 horas, serviços, atividades inclusivas e ações de acolhimento voltadas à população.

O evento conta com a participação da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência (SMPD), Desenvolvimento Econômico e Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), além de parceiros como a Cruz Vermelha Brasileira, Cemae, Casa Azul, Projeto Mãos Dadas, Instituto SuperAção, Turismo Barra Mansa e Sicomércio.

A programação inclui circuito sensorial, atividades inclusivas e oficinas do Cemae, que encantam o público com brincadeiras e personagens, especialmente entre as crianças, garantindo um ambiente acolhedor e interativo para as famílias. Também há Feira de Artesanato e atendimento ao MEI (Microempreendedor Individual), ampliando o acesso a serviços e oportunidades.

A participação da população também marca o evento. A cuidadora Letícia Silva Alves ressaltou a importância de iniciativas como essa para as famílias. “Eventos assim são fundamentais porque levam informação e ajudam a quebrar preconceitos. A gente se sente acolhida e percebe que não está sozinha. Foi muito importante ver a cidade mobilizada por essa causa”, disse.

A ação reforça o compromisso do município com a inclusão social, promovendo informação, empatia e fortalecendo a rede de apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.