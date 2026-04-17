Evento terá serviços gratuitos, avaliação nutricional e apresentações de freestyle, desafios 1x1 e embaixadinhas - Foto: Divulgação/PMBM

Evento terá serviços gratuitos, avaliação nutricional e apresentações de freestyle, desafios 1x1 e embaixadinhasFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 17/04/2026 13:49

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa promove, neste sábado, dia 18, a ação “A Cor da Vida – Abril Azul & Futebol de Rua”. A iniciativa acontece a partir das 8h, na Avenida Roosevelt Brasil, e é aberta ao público.

Organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), a ação integra a campanha Abril Azul, voltada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é ampliar o acesso da população a serviços de saúde, além de incentivar a prática esportiva e a convivência social.

Durante o evento, serão oferecidos atendimentos gratuitos, como aferição de pressão arterial, medição de glicose, avaliação nutricional e análise de composição corporal.

A programação também contará com atividades de futebol de rua, incluindo apresentações de freestyle, desafios de 1x1, embaixadinhas e ações recreativas voltadas a diferentes faixas etárias.

Para o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Mario Jorge Ferreira, a ação reforça a importância de iniciativas que unem saúde e esporte. “A proposta é aproximar a população de serviços essenciais e, ao mesmo tempo, valorizar o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social”, destacou.