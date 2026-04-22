A largada será na Comunidade Eclesial Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim Boa Vista - Foto: Paulo Dimas

A largada será na Comunidade Eclesial Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim Boa VistaFoto: Paulo Dimas

Publicado 22/04/2026 12:10

Barra Mansa - As inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa, serão abertas nesta quarta-feira (22). Os interessados poderão se inscrever por meio deste link: As inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa, serão abertas nesta quarta-feira (22). Os interessados poderão se inscrever por meio deste link: https://painel.mjbsolucoes.com.br/corrida/. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias municipais de Comunicação, Juventude, Esporte e Lazer, e Assistência Social.

O evento será realizado no dia 24 de maio (domingo), com largada às 7h30, na Comunidade Eclesial Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim Boa Vista, ao lado do Royal. Os participantes poderão escolher entre três modalidades: corrida de 7 quilômetros, caminhada de 4 quilômetros e corrida kids de 600 metros. As taxas de inscrição são de R$ 25 para corrida e caminhada, e R$ 10 para a prova infantil.

Além da participação esportiva, os inscritos também poderão contribuir com uma ação solidária. No dia do evento, será possível doar, de forma voluntária, 1 quilo de alimento não perecível. A retirada do kit atleta acontecerá no próprio local da largada, a partir das 6h.