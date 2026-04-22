A largada será na Comunidade Eclesial Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim Boa VistaFoto: Paulo Dimas
Inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada Santa Rita de Cássia começam nesta quarta-feira
Interessados já podem se preparar para garantir participação no evento esportivo que acontece em maio
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Barra Mansa promove ação de conscientização sobre o autismo no Corredor Cultural
Evento reúne serviços, atividades inclusivas e participação de secretarias e instituições parceiras até às 16h
‘A Cor da Vida’ reúne saúde e futebol de rua neste sábado em Barra Mansa
Evento na Avenida Roosevelt Brasil terá serviços gratuitos, avaliação nutricional e apresentações de freestyle, desafios 1x1 e embaixadinhas
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Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa intensifica vacinação contra brucelose em rebanhos jovens
Iniciativa fortalece a sanidade animal, previne prejuízos na pecuária e reforça o apoio aos produtores rurais
Barra Mansa terá agenda esportiva com basquete e etapa regional de jiu-jitsu neste domingo
Eventos simultâneos mobilizam atletas no Sesc e no Clube Municipal, reforçando o calendário esportivo da cidade com inclusão e solidariedade
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