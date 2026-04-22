A iniciativa integra a Rede de Trocas, do Ministério da Educação (MEC) - Foto: Divulgação/PMBM

A iniciativa integra a Rede de Trocas, do Ministério da Educação (MEC)Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 22/04/2026 12:14

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), participou, entre os dias 13 e 17 de abril, de um intercâmbio pedagógico na cidade de Tabatinga, no Amazonas. A iniciativa integra a Rede de Trocas, do Ministério da Educação (MEC), que reconhece e promove práticas educacionais inspiradoras em todo o país.

O objetivo foi vivenciar e trocar experiências no campo da Educação Integral, ampliando o olhar sobre a educação pública e fortalecendo ações que integrem saberes, territórios e culturas. A proposta também busca incentivar políticas mais conectadas às realidades locais, respeitando as especificidades de cada comunidade.

A cidade de Tabatinga foi escolhida pelo destaque nacional na implementação da Educação Integral, especialmente em comunidades indígenas. Entre os diferenciais está a alfabetização bilíngue, que contempla a língua Tikuna e a Língua Portuguesa, além da valorização dos saberes tradicionais e do respeito à cultura local — fatores que tornam a experiência uma referência no país.

A programação ocorreu ao longo de dois dias, com visitas a unidades escolares, vivências em comunidades e diálogos com educadores e lideranças locais. A imersão permitiu compreender, na prática, como a educação se articula com o território e a identidade cultural dos povos da região.

Mais do que uma visita técnica, a experiência foi marcada por um aprendizado humano e cultural significativo. Estar na Amazônia proporcionou uma vivência sensível, em que o tempo, o silêncio e as relações ganham novos significados. O cuidado com as crianças, o respeito à cultura indígena e a integração entre escola, comunidade e território foram os aspectos que mais se destacaram.

Cada escola visitada mostrou que a educação ultrapassa os muros e se manifesta na língua, nas tradições, nas relações e na identidade dos estudantes. A experiência foi considerada inspiradora e transformadora, deixando marcas importantes nos profissionais envolvidos.

Como resultado, a equipe retorna a Barra Mansa com uma bagagem relevante de aprendizados pedagógicos, culturais e humanos. Entre os principais pontos estão a valorização dos saberes tradicionais no currículo, o fortalecimento da identidade cultural no processo de aprendizagem, práticas de alfabetização mais contextualizadas e o reforço da Educação Integral como política pública inclusiva e adaptável.

Segundo a diretora estratégica da SME, Angela da Costa Soares, a experiência amplia horizontes e reforça o compromisso com uma educação mais integrada. “Vivenciar essa realidade nos faz repensar práticas e fortalecer ainda mais o nosso trabalho, buscando uma educação que dialogue com o território e valorize as múltiplas identidades dos nossos alunos”, destacou.

A iniciativa faz parte de uma estratégia do Ministério da Educação para promover a troca de experiências entre redes públicas de ensino, incentivando a construção de práticas pedagógicas mais conectadas às diferentes realidades do país.

O assessor de Anos Iniciais, Savio Cezar Lopes de Oliveira, também ressaltou a importância da troca de experiências. “É uma oportunidade única de aprendizado. Voltamos com novas perspectivas e ideias que poderão ser adaptadas à realidade de Barra Mansa, contribuindo para o avanço da nossa rede de ensino”, afirmou.