Delegação com oito atletas viaja ao Pará para disputar competição entre os dias 22 e 26 de abril - Foto: Gabriel Borges

Delegação com oito atletas viaja ao Pará para disputar competição entre os dias 22 e 26 de abrilFoto: Gabriel Borges

Publicado 22/04/2026 12:22

Barra Mansa - Atletas de Barra Mansa irão representar o município no XXVI Campeonato Brasileiro de Karatê JKA, que acontece entre os dias 22 e 26 de abril, na cidade de Belém, no Pará. A participação conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, que incentiva e dá visibilidade aos talentos esportivos locais.

A delegação é formada por oito atletas, com idades que vão da categoria de 13 anos até a adulta, evidenciando a diversidade e a continuidade do trabalho de formação esportiva no município. O grupo reúne tanto estreantes quanto atletas experientes, demonstrando o equilíbrio entre renovação e trajetória no karatê.

A programação do evento começa com um workshop técnico nos dias 22 e 23, reunindo praticantes de todo o país e mestres internacionais. As competições oficiais acontecem entre os dias 24 e 26, com disputas em diversas categorias.

Entre os representantes, destacam-se atletas que já integram a Seleção Brasileira, como Sofia Duque e Alessandra Aragão. Alessandra, inclusive, possui experiência em competições internacionais de alto nível, tendo representado o Brasil em torneios no exterior. A delegação também conta com atletas que vêm conquistando resultados expressivos em competições regionais e estaduais.

De acordo com o responsável técnico da equipe, Wallace Rodrigues de Freitas, a participação no campeonato representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento dos atletas. “Estar em uma competição desse nível é fundamental para a evolução técnica e emocional. Representar Barra Mansa em um evento nacional é motivo de orgulho e também uma grande responsabilidade, que eles assumem com muita dedicação”, destacou.

Para a gerente de Esportes e membro da Comissão de Lutas e Artes Marciais da Secretaria Municipal de Esporte, Rafaela Neves, a participação no campeonato reforça o protagonismo dos atletas no cenário esportivo e evidencia o potencial da cidade na formação de talentos. "É gratificante acompanhar o crescimento desses atletas e ver o nome de Barra Mansa sendo representado em uma competição desse porte. O esporte tem um papel fundamental na formação e na construção de oportunidades", afirmou.