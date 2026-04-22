Delegação com oito atletas viaja ao Pará para disputar competição entre os dias 22 e 26 de abrilFoto: Gabriel Borges
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