Com roda de viola, almoço será servido a partir das 12h, na Praça 1º de Maio - Foto: Divulgação/PMBM

Com roda de viola, almoço será servido a partir das 12h, na Praça 1º de MaioFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 27/04/2026 16:53

Barra Mansa - Um dos momentos mais aguardados da 28ª Festa do Trabalhador, no bairro Vista Alegre, já tem data, horário e sabor garantidos. A tradicional feijoada com roda de viola será realizada na sexta-feira, dia 1º de maio, a partir das 12h, na Praça 1º de Maio, no barracão da organização, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de confraternização e valorização das tradições populares.

Com cardápio típico e música ao vivo que resgata o melhor da cultura sertaneja raiz, a atração é considerada um dos pontos altos do evento e deve atrair grande público. O prato será vendido por R$ 20,00, com comercialização antecipada em pontos conhecidos do bairro, como o MM Açaí e a Casa da Dona Joaninha, em frente à praça. Quem preferir também poderá adquirir no próprio dia.

A coordenadora do evento, Gina Mara Ferreira, destacou a importância de facilitar o acesso da população aos ingressos. "Pensamos em locais estratégicos dentro do bairro, como o MM Açaí e a Casa da Dona Joaninha, para que todos possam garantir sua feijoada com antecedência e aproveitar esse momento com tranquilidade. Quem não conseguir comprar antes também poderá adquirir no dia", ressaltou.

Mais do que uma refeição, a iniciativa representa um momento de encontro entre famílias e amigos, fortalecendo o espírito comunitário que marca a Festa do Trabalhador ao longo dos anos. A expectativa é de grande participação, embalada pela roda de viola e pelo clima festivo já tradicional em Vista Alegre.

A Festa do Trabalhador é promovida pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, e será realizada entre os dias 30 de abril e 03 de maio, com agenda variada que inclui shows musicais, celebrações religiosas, atividades infantis e festival de prêmios.





PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



30/04 | Quinta-feira (véspera de feriado)

20h – Abertura oficial e apresentações com Altair Brito, Gonzaga Teclas e Rodrigo Gavi



01/05 | Sexta-feira (Dia do Trabalhador)

08h – Terço dos Homens e Missa do Trabalhador

12h – Feijoada com roda de viola (R$ 20,00)

15h – Apresentação infantil com Anima Aí e seus personagens

A partir das 18h – Shows de sertanejo raiz e forró com Sônia Silva e Paranaense, Ademir e Chico Silva, Tradição Forrozeira, F. Lima, Kris e Kaylane



02/05 | Sábado

19h – Sertanejo raiz com João Luiz e Roselito

19h30 – Forró com Moacir dos Teclados, Brabos do Forró e Peter e Alan



03/05 | Domingo

15h – Festival de prêmios (cartela: R$ 10,00)

Prêmios: fogão, air fryer, cesta básica e liquidificador

18h – Sertanejo raiz com Tony Santos e José Luiz, Irmãos Vieira, Canaense e Robertinho Sertanejo

20h – Forró com Zero Bala e Jô e Samuel



Intervalos todos os dias com o DJ Waguinho.