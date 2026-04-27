Barra Mansa - Um dos momentos mais aguardados da 28ª Festa do Trabalhador, no bairro Vista Alegre, já tem data, horário e sabor garantidos. A tradicional feijoada com roda de viola será realizada na sexta-feira, dia 1º de maio, a partir das 12h, na Praça 1º de Maio, no barracão da organização, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de confraternização e valorização das tradições populares.
Com cardápio típico e música ao vivo que resgata o melhor da cultura sertaneja raiz, a atração é considerada um dos pontos altos do evento e deve atrair grande público. O prato será vendido por R$ 20,00, com comercialização antecipada em pontos conhecidos do bairro, como o MM Açaí e a Casa da Dona Joaninha, em frente à praça. Quem preferir também poderá adquirir no próprio dia.
A coordenadora do evento, Gina Mara Ferreira, destacou a importância de facilitar o acesso da população aos ingressos. "Pensamos em locais estratégicos dentro do bairro, como o MM Açaí e a Casa da Dona Joaninha, para que todos possam garantir sua feijoada com antecedência e aproveitar esse momento com tranquilidade. Quem não conseguir comprar antes também poderá adquirir no dia", ressaltou.
Mais do que uma refeição, a iniciativa representa um momento de encontro entre famílias e amigos, fortalecendo o espírito comunitário que marca a Festa do Trabalhador ao longo dos anos. A expectativa é de grande participação, embalada pela roda de viola e pelo clima festivo já tradicional em Vista Alegre.
A Festa do Trabalhador é promovida pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, e será realizada entre os dias 30 de abril e 03 de maio, com agenda variada que inclui shows musicais, celebrações religiosas, atividades infantis e festival de prêmios.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
30/04 | Quinta-feira (véspera de feriado) 20h – Abertura oficial e apresentações com Altair Brito, Gonzaga Teclas e Rodrigo Gavi
01/05 | Sexta-feira (Dia do Trabalhador) 08h – Terço dos Homens e Missa do Trabalhador 12h – Feijoada com roda de viola (R$ 20,00) 15h – Apresentação infantil com Anima Aí e seus personagens A partir das 18h – Shows de sertanejo raiz e forró com Sônia Silva e Paranaense, Ademir e Chico Silva, Tradição Forrozeira, F. Lima, Kris e Kaylane
02/05 | Sábado 19h – Sertanejo raiz com João Luiz e Roselito 19h30 – Forró com Moacir dos Teclados, Brabos do Forró e Peter e Alan
03/05 | Domingo 15h – Festival de prêmios (cartela: R$ 10,00) Prêmios: fogão, air fryer, cesta básica e liquidificador 18h – Sertanejo raiz com Tony Santos e José Luiz, Irmãos Vieira, Canaense e Robertinho Sertanejo 20h – Forró com Zero Bala e Jô e Samuel
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